Anthropic lance son introduction en bourse malgré des signaux inquiétants

Le créateur des modèles Claude a dévoilé lundi son dossier d'introduction en bourse, en vue d'une inscription sur le Nasdaq, à New York.

Cette IPO devrait faire d'Anthropic, créateur des modèles Claude, une référence pour mesurer comment Wall Street valorise les grandes entreprises de l'IA, dont sa rivale OpenAI. Le calendrier des cotations automnales s'est dégagé, mais la période est compliquée pour le secteur, qui se retrouve chahuté à cause des dépenses d'investissement colossales qu'il mobilise, pour une rentabilité future encore difficile à cerner.

Certains investisseurs valorisent désormais Anthropic à environ 1 500 milliards de dollars, contre près de 2 000 milliards une semaine plus tôt, après que la start-up a dévoilé des éléments financiers lors d'une rencontre avec des investisseurs, selon les éléments regroupés par Reuters.

Le groupe a fait savoir, lundi, qu'il dispose de plus de 1 900 clients qui lui rapportent plus d'un million de dollars chacun. Il a dégagé au premier semestre 16,3 milliards de dollars de revenus, pour une perte nette de 80,7 milliards de dollars.

L'IPO intervient alors que les propres recherches d'Anthropic ont montré des comportements inquiétants de systèmes d'IA avancés : sabotage de code, aide à la fraude, manipulation de l'information. Son directeur général Dario Amodei a appelé à ralentir le déploiement.

A ce stade, les modalités de valorisation de l'opération ne sont pas connues.