Le pape a mis en garde contre les dangers de l'IA lors d'une réunion au Vatican

par Joshua McElwee

Le Pape Léon a réitéré ses mises en garde concernant l’intelligence artificielle (IA) lors d’une réunion au Vatican jeudi, et devrait le faire à nouveau vendredi lors d’un discours au siège parisien de l’Unesco, l’organisme des Nations unies (Onu) chargé de la culture et de l’éducation.

Dans un discours prononcé devant l’Académie pontificale des sciences, Léon XIV a déclaré que l’IA pouvait profiter à l’humanité, mais qu’elle avait introduit "de nouveaux dangers pour la sécurité et la paix internationale".

Les grandes entreprises américaines ont tiré la sonnette d’alarme mercredi devant le Conseil de sécurité de l'Onu, alors que le Vatican avait déjà appelé en mai les dirigeants mondiaux à établir des règles pour encadrer ce secteur et avait averti contre le risque d’une apocalypse provoquée par celui-ci.

"Le pouvoir de transformation de l’IA (…) pourrait entraîner des changements sociétaux d’une ampleur très difficile à prévoir", a déclaré le père Paolo Benanti, l’un des principaux conseillers du Vatican sur cette technologie, qui a récemment participé au sommet sur l’IA organisé par le roi Charles d’Angleterre.

L'IA : UN RISQUE MAJEUR POUR L'HUMANITÉ

Dans son appel publié en mai, qui constituait son premier document majeur, Léon XIV a attiré l'attention sur la diffusion de fausses informations par les systèmes d'IA, et le risque qu'ils entraînent le monde sur la voie d’une guerre sans fin.

Le cardinal Pietro Parolin, chef de la diplomatie du Vatican, a également appelé à une réglementation internationale du secteur lors d’un événement organisé à Rome la semaine dernière, avertissant que les pays ne peuvent pas "faire cavalier seul" en matière de technologie.

Interrogé sur l’existence d’un dialogue continu entre le Vatican et des entreprises spécialisées dans l’IA, le père Paolo Benanti a souligné la nature décentralisée de l’Église universelle et a indiqué que certaines discussions étaient menées par des évêques locaux.

Le 16 septembre, la Conférence épiscopale des États-Unis a annoncé la création d’un nouveau groupe de travail sur l’IA après que plusieurs de ses dirigeants eurent rencontré des chefs d’entreprises ce jour-là pour évoquer les risques et dangers qui sont liés.

LÉON XIV MET EN GARDE CONTRE LES ARMES AUTONOMES

En 2019, le défunt pape François avait averti, durant l'une deux conférences organisées cette année là sur les dangers de l'IA, que la désinformation diffusée par cette technologie pourrait déclencher une guerre mondiale.

Le Vatican s’est également associé à Microsoft MSFT.O , IBM

IBM.N , à l’Onu pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et au gouvernement italien en 2020 pour lancer un appel en faveur d’un développement de l’IA qui "n’ait pas pour seul objectif un profit accru ou le remplacement progressif des personnes sur le lieu de travail".

Léon XIV a appelé à une surveillance des systèmes d’armement, tels que ceux utilisés dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Il a déclaré dans son encyclique que ces armes avaient atteint un niveau de sophistication "pratiquement hors de portée de tout contrôle humain".

Le père Paolo Benanti a comparé les mises en garde du Vatican concernant les risques liés à l’IA à la manière dont les papes appellent depuis longtemps au désarmement nucléaire.

(Rédigé par Joshua McElwee; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)