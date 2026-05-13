Le NTSB préconise d'améliorer la formation des pilotes en cas de fumée dans le poste de pilotage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a recommandé mercredi d'améliorer la formation des pilotes afin de mieux les préparer aux situations d'urgence liées à la présence de fumée dans le cockpit, à la suite d'un incident survenu en 2023.

Le bureau a cité un vol de la ligne Southwest Airlines ( LUV.N ) en 2023, au cours duquel un Boeing 737-8 ( BA.N ) a aspiré un oiseau dans son moteur gauche, provoquant un enfumage rapide du cockpit. “Si un tel événement se produisait de nuit ou dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, les conséquences pourraient être catastrophiques”, a déclaré le NTSB.