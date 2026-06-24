Le NTSB américain va enquêter sur un accident mortel impliquant une Tesla au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour concernant l'enquête du NTSB aux paragraphes 1 et 7)

* Selon une plainte, le conducteur de la Model 3 utilisait le système Autopilot avant l'accident

* Une grand-mère de 76 ans, coincée chez elle, est décédée par la suite

* La NHTSA a enquêté sur des dizaines d'accidents impliquant des Tesla liés aux systèmes d'aide à la conduite

* Tesla n'a pas souhaité faire de commentaire, mais a indiqué que le conducteur roulait à vive allure

par Jonathan Stempel et David Shepardson

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a annoncé mercredi qu’il allait enquêter sur l’accident survenu la semaine dernière, au cours duquel une Tesla Model 3 a percuté une maison à grande vitesse à Katy, au Texas, blessant mortellement une résidente âgée de 76 ans.

Le NTSB a déjà enquêté sur de nombreux accidents impliquant des Tesla dans lesquels les systèmes d’aide à la conduite étaient activés. Lundi, l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a déclaré qu’elle enquêtait sur cet accident.

Par ailleurs, la famille de la femme décédée a intentéune action en justice suite à cet accident mortel, ont indiqué les avocats de la famille. Selon une plainte déposée mardi, le constructeur de véhicules électriques d’Elon Musk devrait être tenu responsable du décès par faute de Martha Avila, en raison d’une négligence grave et d’un manquement à l’obligation d’avertir que ses systèmes "Autopilot" et "Full Self-Driving" étaient défectueux.

La fille de Mme Avila, Jennifer Barbour, et son mari, Justin Barbour, ont déclaré que le conducteur de la Model 3, Michael Butler, avait indiqué aux forces de l’ordre avoir activé le système "Autopilot" avant de percuter la façade de la maison de Mme Avila à Katy, au Texas, le 19 juin, la coinçant.

Elle est décédée plus tard dans un hôpital voisin. Justin Barbour a indiqué qu’il avait également été blessé.

La plainte déposée devant un tribunal d’État du comté de Harris, au Texas, réclame plus d’un million de dollars de dommages-intérêts, ainsi que des dommages-intérêts punitifs reflétant le prétendu « mépris imprudent de Tesla face à un risque substantiel de blessures corporelles graves ». Le bureau du shérif du comté de Harris a indiqué dans un communiqué que le conducteur avait déclaré utiliser un système d’aide à la conduite au moment de l’accident.

Tesla et Musk n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Musk, l’homme le plus riche du monde, a publié lundi soir sur X: "Le FSD roule lentement dans les rues des quartiers, et là, il s’agissait d’un accident à grande vitesse!"

Ashok Elluswamy, vice-président chargé des logiciels d’IA chez Tesla, a publié séparément sur X que "le conducteur a désactivé manuellement le mode de conduite autonome en appuyant à fond sur la pédale d’accélérateur, jusqu’à 100 %, dans cette zone résidentielle."

DES DIZAINES D’ENQUÊTES SUR TESLA Depuis 2016, la NHTSA a ouvert près de 50 enquêtes spéciales sur des accidents impliquant des véhicules Tesla et pour lesquels on soupçonne l’implication de systèmes avancés d’aide à la conduite. Environ deux douzaines de décès ont été signalés. En mars, la NHTSA a élargi son enquête à 3,2 millions de Tesla équipées du système "Full Self-Driving",craignant que celui-ci ne parvienne pas à détecter les dangers ou à avertir les conducteurs en cas de mauvaise visibilité.

En 2023, Tesla a procédé au rappel d’environ 2 millions de véhicules, soit la quasi-totalité de ses véhicules électriques circulant sur les routes américaines, afin de mieux garantir que les conducteurs restent attentifs lorsqu’ils utilisent l’Autopilot. Tesla a déclaré que l’Autopilot permet aux véhicules de diriger , d’accélérer et de freiner dans leur voie, tandis que la fonction "Full Self-Driving" permet aux véhicules de respecter les feux de signalisation et de changer de voie.

Le constructeur automobile a également précisé que ces deux technologies nécessitent des conducteurs "pleinement attentifs", les mains sur le volant.

M. Butler est également mis en cause dans le procès intenté par les Barbours. On ignore s’il est représenté par un avocat. Nos tentatives pour le joindre n’ont pas abouti dans l’immédiat.

Les avocats des Barbours n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires supplémentaires.