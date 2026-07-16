Le NTSB a mis en évidence des traces d'un impact d'oiseau avant l'accident mortel d'un hélicoptère à New York

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Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a déclaré jeudi avoir trouvé des traces d'un impact d'oiseau avant qu'un hélicoptère touristique ne se soit écrasé à l'envers dans l'Hudson, à New York, en avril 2025, tuant les six personnes à bord.

L'accident a coûté la vie à une famille espagnole avec trois enfants, dont Agustin Escobar, directeur général de la division Rail Infrastructure chez Siemens Mobility, la branche dédiée au transport ferroviaire de l'entreprise technologique allemande Siemens SIEGn.DE . Le NTSB a déclaré avoir validé les preuves d'un impact d'oiseau sur l'hélicoptère touristique Bell 206L-4.