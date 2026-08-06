Le nouveau pick-up électrique de Ford, le Fathom, sera commercialisé à partir d'environ 28 000 dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Eckert

Ford Motor F.N a annoncé jeudi que son prochain pick-up électrique de taille moyenne serait commercialisé à partir d’environ 28 000 dollars et s’appellerait “Fathom”. Le constructeur automobile du Michigan cherche ainsi à proposer un modèle abordable sur un marché où les véhicules électriques sont généralement onéreux.

* Ford a abordé le développement et la fabrication de ce véhicule en partant de zéro, en constituant une équipe spécialisée en Californie dans le but de concurrencer des rivaux tels que Tesla TSLA.O et le constructeur chinois BYD

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* Le constructeur a mis en place un nouveau processus de fabrication en “arbre d’assemblage” dans son usine de Louisville.

* Trois lignes, dédiées respectivement à l’avant, à l’arrière, à la structure de la batterie et aux sièges, fonctionneront simultanément et se rejoindront à la fin du processus, au lieu d’utiliser un seul long tapis roulant traditionnel. Ce nouveau système vise à améliorer l’efficacité et à réduire les coûts.

* Ford a redéfini sa stratégie en matière de véhicules électriques après une dépréciation de 19,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars à la fin de l’année dernière, au cours de laquelle le constructeur a supprimé plusieurs modèles prévus ainsi que son pick-up électrique Lightning, plus grand et plus coûteux.

* Le Fathom fait partie d’un groupe restreint de véhicules, qu’ils soient à essence, hybrides ou électriques, disponibles à moins de 30 000 dollars. Les données du site web spécialisé dans l’achat de voitures Edmunds, mises à jour jusqu’en mai 2026, indiquent que 36 modèles sont proposés à un prix de départ inférieur à 30 000 dollars aux États-Unis.

* Le Fathom deviendrait l’un des modèles les moins chers de Ford, rivalisant avec son pick-up Maverick, dont le prix de départ est légèrement inférieur à 30 000 dollars, selon Edmunds.

* Les précommandes pour le Fathom débuteront début 2027, et les livraisons aux clients commenceront à l’automne 2027. Ce pick-up à moins de 30 000 dollars devrait être le premier d’une gamme de modèles basés sur la nouvelle plateforme pour véhicules électriques de Ford.