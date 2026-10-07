Le nouveau chantier naval militaire du Maryland bénéficie d'un engagement de 6,6 milliards de dollars et d'une visite de Trump

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* Le site abritait autrefois une grande aciérie

* Le sous-traitant de la défense Anduril va fabriquer des composants pour sous-marins

* Le gouverneur du Maryland, un détracteur de Trump, soutient également le projet

(Ajout d'informations provenant de Trump et de contexte sur les chantiers navals américains aux paragraphes 4 et 5; ajout de détails sur l'investissement de l'État du Maryland au paragraphe 7)

par Gram Slattery, Nathan Gomes et Trevor Hunnicutt

L'entreprise de technologie de défense Anduril a dévoilé mardi ses plans pour un chantier naval de 3,7 milliards de dollars dans le Maryland, qui devrait créer 3 100 emplois, lors d'une cérémonie en présence du président Donald Trump.

Anduril, qui s’est également vu attribuer un contrat de 2,9 milliards de dollars avec la Marine américaine, a déclaré que ce nouveau chantier naval de haute technologie situé à Sparrows Point, dans le Maryland, près du port de Baltimore, fabriquerait des composants destinés aux sous-marins de classe Virginia de la Marine.

Cet investissement et le contrat associé, dont la valeur totale s'élève à 6,6 milliards de dollars, s'inscrivent dans le cadre d'une initiative plus large menée par les États-Unis et leurs alliés pour accroître la production d'armement à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des conflits au Moyen-Orient.

"C'est ici même, à Sparrows Point, que vous construirez la prochaine génération de sous-marins américains", a déclaré Donald Trump devant un public composé principalement d'étudiants de l'Académie navale des États-Unis, soulignant que le site produirait des tubes lance-torpilles et des composants essentiels pour les sous-marins d'attaque de classe Virginia.

"Les contribuables américains détiendront une participation de 40 % dans le nouveau chantier naval", a ajouté Donald Trump, sans toutefois préciser quel serait le mécanisme de détention de cette participation. Les États-Unis possèdent déjà quatre chantiers navals, dont le chantier naval de Norfolk en Virginie et celui de Portsmouth dans le Maine, qui se consacrent principalement à la réparation et à l’entretien des navires existants, et non à la construction de nouveaux navires ou de composants pour de nouveaux engins.

UNE CONVERGENCE POLITIQUE RARE

Ce projet place Donald Trump dans une rare position d’alignement avec l’un de ses détracteurs habituels, le gouverneur du Maryland Wes Moore, un démocrate considéré comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2028.

Le Maryland et le comté de Baltimore se sont engagés à apporter une contribution équivalente à 13 % de l’investissement total d’Anduril, soit environ 481 millions de dollars, par le biais de fonds qui devront être approuvés par les instances législatives locales.

À l’approche des élections législatives de novembre, Trump cherche à démontrer que ses politiques ont stimulé l’emploi et l’industrie manufacturière. Des sondages ont révélé que les républicains de Trump ont perdu le soutien des électeurs, principalement en raison des préoccupations liées au coût de la vie.

Le président a déclaré que ses droits de douane et sa politique industrielle relanceraient l’activité industrielle aux États-Unis, de la sidérurgie à la construction navale. Le site d’Anduril, dans le Maryland, abritait autrefois une grande aciérie qui a connu des décennies de déclin financier avant de fermer ses portes en 2012, suite à une faillite.

Trump parcourt le pays dans le cadre d’une campagne électorale effrénée, annonçant ou s’attribuant le mérite d’une série d’investissements du secteur privé et d’initiatives de dépenses publiques qu’il qualifie de "cadeaux".

OBJECTIF DE FIN DE DÉCENNIE

La nouvelle usine, baptisée "Arsenal-2", devrait être opérationnelle d’ici la fin de la décennie.

Anduril construit actuellement une autre usine en Californie pour fabriquer des composants destinés aux sous-marins de classe Virginia, et prévoit de se lancer dans la production de modules de sous-marins plus grands et de sections de coque une fois que son chantier naval de Baltimore sera opérationnel.

Les sous-marins de classe Virginia, capables d’atteindre des vitesses supérieures à 25 nœuds, constituent la dernière génération de sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire de la Marine américaine. Ils sont conçus pour la lutte anti-sous-marine, les frappes contre des cibles terrestres et les missions de surveillance.

Ils sont construits conjointement par General Dynamics

GD.N , Electric Boat et Huntington Ingalls Industries HII.N .

Anduril, fondée en 2017 par Palmer Luckey, est surtout connue pour ses systèmes autonomes, ses drones et ses logiciels développés pour l’armée américaine et ses alliés.

L'usine "Arsenal-1" d'Anduril, d'une valeur d'un milliard de dollars, située à , dans l'Ohio, a commencé cette année à produire des drones de combat autonomes.