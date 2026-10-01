Le nombre historiquement bas de licenciements soutient le marché du travail américain ; les pressions sur les prix à la production s'intensifient

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(Ajout de données sur l'industrie manufacturière et de commentaires d'analystes tout au long de l'article)

* Les demandes hebdomadaires d’allocations chômage reculent de 1 000 pour s’établir à 197 000, un niveau proche de son plus bas depuis 57 ans

* Les demandes continues d'allocations chômage ont baissé de 11 000 pour s'établir à 1,701 million, son plus bas niveau depuis avril 2023

* L'activité manufacturière reste stable en septembre; les prix des intrants s'envolent

par Lucia Mutikani

Les nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis ont frôlé leur plus bas niveau depuis 57 ans la semaine dernière et les licenciements ont diminué en septembre, ce qui suggère que la stabilité du marché du travail s’est maintenue, même si les employeurs sont restés prudents quant à l’augmentation des embauches.

Le rapport publié jeudi par le ministère du Travail s’ajoute à une série d’autres données, notamment la vigueur des dépenses de consommation en août, qui brossent un tableau optimiste de l’économie malgré les vents contraires croissants liés à la guerre entre les États-Unis et Israël d’une part, et l’Iran d’autre part, qui a propulsé les prix du diesel à des niveaux records. Selon les économistes, la forte croissance des bénéfices des entreprises et la résilience de la demande intérieure protègent pour l’instant les salariés des licenciements.

« À un moment donné, la hausse des coûts énergétiques et des prix des matières premières obligera les entreprises à licencier les travailleurs marginaux pour préserver leurs marges bénéficiaires, mais rien n’indique que ce soit le cas pour l’instant », a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics.

Le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage au niveau des États a reculé de 1 000 pour s’établir à 197 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 26 septembre, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 200 000 demandes pour cette semaine.

Les demandes se maintiennent en dessous du seuil des 200 000 depuis trois semaines consécutives et avoisinent des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis 1969. Certains économistes ont indiqué que des licenciements historiquement faibles, s’ils se maintenaient, pourraient soulever des questions quant à une surchauffe du marché du travail, avec des implications en matière de politique monétaire.

« Nous ne semblons pas encore proches de ce scénario, mais il s’agit d’un nouveau risque que le FOMC semble surveiller de près », a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander US Capital Markets, en référence au comité de la Fed chargé de définir la politique monétaire.

Un autre rapport publié par le cabinet international de reclassement Challenger, Gray & Christmas a montré que les licenciements annoncés par les employeurs basés aux États-Unis avaient baissé de 18 % pour s’établir à 43 281 en septembre. Ils étaient en baisse de 20 % par rapport à l’année dernière et ont chuté de 43 % au troisième trimestre. Les employeurs ne sont toutefois pas pressés d’augmenter leurs effectifs.

Les projets d’embauche ont augmenté de 90 787 le mois dernier. Bien que ce chiffre soit en forte hausse par rapport aux 12 325 enregistrés en août, les intentions d’embauche ont baissé de 23 % par rapport à l’année dernière, et ce total est le plus bas pour un mois de septembre depuis 2011. Challenger, Gray & Christmas a indiqué que la vague d’embauches saisonnières qui survient généralement à partir de septembre n’avait pas eu lieu, ajoutant que « les entreprises sont dans une phase d’attente ».

Le mois dernier, la Réserve fédérale a relevé son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % – la première hausse en trois ans – et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt dans les mois à venir. Les probabilités d’une nouvelle hausse des taux ce mois-ci ont été réduites par des chiffres d’inflation inférieurs aux prévisions en août et en juillet.

Les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ 37,1 % d’un nouveau resserrement de la politique monétaire lors de la réunion des 27 et 28 octobre, contre environ 68,6 % il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME.

Mais les chiffres de l’inflation d’août, favorables aux marchés, ont peu de chances de se maintenir. Une enquête de l’Institute for Supply Management publiée jeudi a révélé une montée des pressions inflationnistes à la sortie des usines en septembre, aucune baisse de prix n’ayant été signalée pour les matières premières. L’indice des prix des intrants de l’enquête a bondi à 77,9 le mois dernier, contre 71,1 en août.

CONTRAINTES LIÉES À LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

La forte demande se heurte à des contraintes de capacité, les chaînes d'approvisionnement étant mises à rude épreuve en raison de la guerre et des droits de douane.

« Plus les pressions sur les prix liées à l’énergie persistent, plus le risque est grand qu’elles se répercutent sur les prix à la consommation de manière plus générale », a déclaré Thomas Ryan, économiste senior pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics.

Les commentaires des participants à l’enquête étaient pour la plupart négatifs et portaient principalement sur la volatilité des prix, les droits de douane à l’importation, le conflit au Moyen-Orient et l’allongement des délais de livraison.

Certains fabricants de matériel de transport se sont plaints du fait que « chaque mois, nous sommes confrontés à de nouveaux obstacles créés par cette administration », faisant allusion à la guerre commerciale avec le Canada, et ont ajouté: « la seule chose prévisible, c’est le chaos engendré par ces politiques commerciales ».

D’autres acteurs du secteur des équipements électriques, des appareils électroménagers et des composants ont déclaré que « les nouveaux droits de douane imposés au Canada ont considérablement augmenté les coûts d’investissement ainsi que ceux liés à l’assemblage ». Des plaintes similaires ont été formulées par certains fabricants de produits informatiques et électroniques, qui ont indiqué que « le barème tarifaire américain pose des difficultés ».

Les fabricants de produits alimentaires, de boissons et de tabac se sont plaints de la hausse des prix des carburants, qui fait grimper « les coûts de transport et le coût global des marchandises ». Si certains fabricants de produits métalliques transformés ont fait état d’un carnet de commandes bien rempli, ils ont indiqué que les pénuries de main-d’œuvre et d’acier « limitaient leur capacité de production pour répondre à la demande ».

Les actions à Wall Street ont clôturé en baisse. Le dollar s’est apprécié face à un panier de devises. Les cours des bons du Trésor américain ont baissé, le rendement de l’obligation de référence à 10 ans atteignant son plus haut niveau en 24 ans.

Le rapport sur les demandes d’allocations chômage a montré que le nombre de personnes percevant des allocations après la première semaine d’aide, un indicateur de l’emploi, a baissé de 11 000 pour s’établir à 1,701 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine close le 19 septembre. Il s’agit du niveau le plus bas des demandes dites « continues » depuis avril 2023.

Pourtant, certaines personnes ayant perdu leur emploi connaissent de longues périodes de chômage. Une enquête du Conference Board publiée mardi a montré que la part des consommateurs estimant que les emplois étaient « abondants » avait chuté en septembre à son plus bas niveau depuis février 2021, tandis que la proportion de ceux qui considéraient qu’il était « difficile » de trouver un emploi était à son plus haut niveau depuis plus de cinq ans et demi.

Les données relatives aux demandes d’allocations chômage n’ont aucune incidence sur le rapport sur l’emploi de septembre, car elles ne relèvent pas de la période couverte par l’enquête. Les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 90 000 le mois dernier, après une hausse de 162 000 en août, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,1 % pour le troisième mois consécutif, en partie grâce à une population active réduite en raison des départs à la retraite et du durcissement de la politique d’immigration.

« Nous continuons de penser que le rythme des licenciements s’accélérera l’année prochaine, en réponse au resserrement récent des conditions financières et à l’adoption croissante de l’IA par les entreprises », a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.