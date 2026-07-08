Le nombre de décès sur les routes aux États-Unis a fortement diminué au début de l'année 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions dans les paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Le nombre de décès sur les routesaméricaines a atteint son taux le plus bas depuis 2014 au cours des trois premiers mois de l’année, après une forte hausse des accidents mortels pendant la pandémie de COVID-19.

L'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a indiqué mercredi que le nombre de décès sur la route avait baissé de 4,3% pour s'établir à 7 770 au cours de la période de trois mois s'achevant le 31 mars, soit le chiffre le plus bas depuis 2015. Le taux de mortalité est tombé à 0,99 décès pour 100 millions de miles parcourus, le chiffre trimestriel le plus bas depuis 2014.

Le nombre total de décès sur les routes pour l’année 2025 a atteint son plus bas niveau depuis 2019 et le taux de mortalité est tombé à 1,10 décès pour 100 millions de miles parcourus, soit le deuxième chiffre annuel le plus bas de l’histoire des États-Unis, a indiqué la NHTSA.

Le nombre de décès sur les routes américaines a connu une hausse spectaculaire pendant la pandémie de COVID-19 en 2020 et est resté élevé pendant plusieurs années.

Les décès de cyclistes restent toutefois un sujet de préoccupation: ils ont augmenté de 4 % pour atteindre 1 148 l’année dernière et ont atteint en 2023 leur plus haut niveau depuis plus de quatre décennies.

L’année 2026 est en passe d’être la cinquième année consécutive de baisse. Le nombre de décès sur les routes américaines a bondi de 10,8 % en 2021 pour atteindre 43 230, soit le chiffre le plus élevé enregistré en une seule année depuis 2005.

Les routes américaines étant moins encombrées pendant la pandémie, certains automobilistes ont estimé que la police était moins encline à dresser des contraventions, ont expliqué des experts, ce qui a entraîné une conduite plus risquée. Certains conducteurs étaient également plus susceptibles de prendre le volant sous l’emprise de l’alcool ou de drogues consommés à domicile pendant la pandémie.

Le taux de mortalité aux États-Unis a augmenté bien plus fortement que dans les autres pays développés pendant la pandémie.

Une étude de la NHTSA datant de 2023 a révélé que les accidents coûtaient directement 30 milliards de dollars aux contribuables et 340 milliards de dollars à la société dans son ensemble. En tenant compte de l’évaluation de la perte de qualité de vie, le coût total pour la société s’élevait à 1.370 milliards de dollars.