Le Nobel d'économie 2024 récompense des travaux sur la prospérité

"Réduire les énormes différences de revenus entre les pays est l'un des plus grands défis de notre époque. Les lauréats ont démontré l'importance des institutions sociales pour y parvenir", déclare Jakob Svensson, président du comité du prix en sciences économiques.

(AOF) - Les 3 lauréats du prix Nobel d'économie de cette année, Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson ont démontré l'importance des institutions sociales pour la prospérité d'un pays. "Les sociétés où l'État de droit est déficient et où les institutions exploitent la population ne génèrent pas de croissance ni de changement positif. Les recherches des lauréats nous aident à comprendre pourquoi", explique le comité Nobel.

