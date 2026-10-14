Le niveau élevé des commandes d'ASML apaise les craintes d'un ralentissement de l'essor des dépenses dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* ASML annonce qu'elle aura du mal à répondre à la demande en 2027 et 2028

* L'entreprise modernise ses équipements et augmente son débit pour suivre le rythme

* Le directeur général Fouquet a déclaré que certains clients souhaitaient passer des commandes pour 2030

* Le cours de l'action progresse à la Bourse d'Amsterdam

(Ajout de commentaires d'analystes, de la capitalisation boursière et d'un graphique du ratio cours/bénéfice)

par Nathan Vifflin et Toby Sterling

ASML ASML.AS a déclaré mercredi que ses clients cherchaient déjà à passer des commandes pour ses outils de fabrication de puces de pointe pour 2029 et 2030, apaisant ainsi les craintes selon lesquelles le boom des investissements dans l’intelligence artificielle serait en train de s’essouffler.

Les perspectives optimistes de la société néerlandaise, premier fabricant d’équipements destinés à la production de puces d’IA et de semi-conducteurs de pointe, indiquent que les fabricants de puces poursuivent leur expansion sur le long terme, apaisant ainsi les craintes des investisseurs quant à la possibilité que la flambée des dépenses liées à l’IA atteigne bientôt son apogée.

La demande pour les machines de l’entreprise a été alimentée par l’essor de l’IA , avec des clients tels que TSMC 2330.TW – qui fabrique des puces pour Nvidia NVDA.O – ainsi que Samsung

005930.KS , Intel INTC.O et d’autres, qui investissent massivement pour augmenter leur production de puces.

L'action ASML, première entreprise européenne en termes de capitalisation boursière avec environ 586 milliards d'euros, a progressé de 2% mercredi, après avoir enregistré une hausse de près de 70%depuis le début de l'année .

“On craignait que le secteur de l’IA ne s’essouffle”, a déclaré Gordon Kerr, stratège macroéconomique européen chez KBRA, ajoutant que les résultats d’ASML montraient que “la demande de puces reste forte et que les dépenses d’infrastructure devraient se poursuivre jusqu’en 2027”.

La société néerlandaise cherche désormais à accroître encore ses capacités, a-t-elle indiqué. En juillet , ASML avait annoncé qu’elle augmenterait sa capacité de 30 % en 2027, puis de 30 % supplémentaires en 2028, mais son directeur général, Christophe Fouquet, a déclaré mercredi qu’ il était clair que cela ne suffirait pas.

M . Fouquet a indiqué que la société enregistrait désormais “de nombreuses prises de commandes pour 2028, mais aussi un vif intérêt pour passer dès à présent des commandes pour 2029, voire parfois 2030”.

PERSPECTIVES DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE

Ces déclarations de la société interviennent alors qu’elle a annoncé un bénéficenet de 4,96 milliards d’eurosau troisième trimestre , pour un chiffre d’affaires net de 11,7 milliards d’euros, et qu’elle prévoit un chiffre d’affaires compris entre 14,2 et 15,2 milliards d’euros pour le quatrième trimestre (soit entre 15,9 et 17 milliards de dollars). Cela a permis de revoir à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, qui passent d’au moins 43 milliards d’euros à 44-45 milliards d’euros.

Nick Rossolillo, de Chip Stock Investor, qui détient des actions de la société, s’est dit satisfait du rythme auquel ASML augmente ses capacités, “à condition qu’elle procède à une expansion progressive pour répondre à la demande des clients”.

Parmi les clients d’ASML figurent également SK Hynix

000660.KS , Micron MU.O ainsi que le nouveau venu Elon Musk et sa société TeraFab, qui ont tous des projets d’expansion. ASML “évalue encore la portée exacte de cette opportunité (TeraFab) ”, a déclaré le directeur financier Roger Dassen lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

LA COURSE À L’AUGMENTATION DES CAPACITÉS

ASML a lancé le mois dernier les travaux d’un vaste projet d’extension à Eindhoven, aux Pays-Bas, mais l’entreprise devra trouver d’autres moyens de répondre aux besoins de capacité avant l’achèvement de la première phase en 2029.

M. Dassen a indiqué qu’ASML comptait également pallier cette pénurie en modernisant ses équipements existants et en commercialisant de nouvelles versions de ses machines offrant un débit plus élevé.

Il a également indiqué que l’entreprise augmenterait ses prix à partir de 2027, les effets de cette hausse se faisant pleinement sentir à partir de 2028.

“La croissance durable se poursuivra en 2027 et 2028”, a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot. “…toutefois, le marché commencera à se demander s’il y aura ou non des signes de ralentissement à partir de 2029 et quel impact cela aura pour ASML.”

(1 dollar = 0,8923 euro)