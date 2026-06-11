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Le Nikkei japonais termine à un niveau stable alors que les États-Unis signalent la fin des frappes contre l'Iran
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 08:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture) par Satoshi Sugiyama

L'indice Nikkei a terminé la séance de jeudi pratiquement inchangé, les investisseurs évaluant l'évolution de la situation au Moyen-Orient, tout en récupérant ses pertes matinales après que Washington a confirmé que ses frappes nocturnes contre l'Iran avaient pris fin.

L'indice Nikkei .N225 a clôturé en hausse de 0,06 % à 64 217,27 points, se remettant d'une chute initiale de près de 3 %, bien que la vigueur du marché soit restée faible, de nombreuses actions restant en territoire négatif. L'indice Topix .TOPX , plus large, a reculé de 0,45 % à 3 830,35 points.

« Il semble toujours y avoir un manque de catalyseurs suffisamment puissants pour attirer de nouveaux flux significatifs, et les investisseurs restent quelque peu prudents, ce qui suggère que le marché n’est pas encore prêt pour une remontée décisive, même si quelques achats ont commencé à apparaître », a déclaré Naoto Takahashi, analyste chez Aizawa Securities. Le sentiment du marché s'est amélioré après que les États-Unis ont annoncé la fin de leurs frappes en Iran , quelques heures seulement après que le président américain Donald Trump avait menacé de nouvelles attaques si un accord de paix n'était pas conclu.

"... After the U.S. military declared early on that its attack had ended, investors took it as a signal urging Iran to move quickly toward an agreement," said Shuji Hosoi, senior strategist at Daiwa Securities.

"That fostered the view that even military action was being used as leverage in pursuit of a negotiated settlement, fuelling speculation that a deal with Iran may not be far off."

Les actions liées à l'IA, qui avaient fait baisser le Nikkei plus tôt dans la séance, ont partiellement rattrapé leurs pertes. Le conglomérat d'investissement technologique SoftBank Group 9984.T a reculé de 1,4 % après avoir chuté de 7,5 %.

Fujikura 5803.T , qui produit de la fibre optique utilisée dans les centres de données d'IA, a perdu 1,2 %, après avoir chuté de 7,3 % plus tôt dans la séance. Le fabricant d'équipements de test de semi-conducteurs Advantest 6857.T a reculé de 0,2 %.

Sur le Nikkei, 142 titres ont reculé contre 81 en hausse.

Faisant fi de la tendance baissière générale, l'imprimeur TOPPAN Holdings 7911.T s'est imposé comme la valeur la plus performante parmi les blue chips, avec une hausse de 15,7 %, soit la plus forte progression en pourcentage depuis octobre 2008. Il a été suivi par le fabricant d'assaisonnements Ajinomoto 2802.T , en hausse de 7,5 %, et le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T , qui a gagné 7 %.

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