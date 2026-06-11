Un ministre britannique qualifie les émeutes en Irlande du Nord de "violence raciste"

Manifestation anti-immigrés après l'attaque au couteau du 8 juin qui a gravement blessé un homme et incité la police à déclarer un incident critique, à Belfast

L'Irlande du Nord ‌a connu sa deuxième soirée de manifestations anti-immigrés mercredi, avec ​la police qui a de nouveau eu recours à des canons à eau pour repousser les émeutiers, conduisant jeudi le secrétaire ​d'Etat britannique pour l'Irlande du Nord à qualifier les troubles de "violence raciste".

Interrogé sur ​Sky News, Hilary Benn a ⁠toutefois précisé que les troubles de la veille avaient été ‌moins graves que ceux de mardi, quand des centaines de manifestants masqués ont attaqué des maisons ​et incendié des véhicules ‌à Belfast, en réaction à une vidéo ⁠virale montrant un réfugié soudanais poignarder un homme.

Nombre de personnes qui se sont confrontées avec la police mercredi voulaient se rendre ⁠dans un hôtel ‌situé en dehors de Belfast, capitale de l'Irlande ⁠du nord, qui a déjà été pris pour cible ‌par le passé pour avoir hébergé des demandeurs d'asile.

"Si ⁠vous ciblez des personnes en raison de la ⁠couleur de leur ‌peau (...) il s'agit de violence raciste", a déclaré Hilary Benn, ​ajoutant que ces violences ont ‌profondément traumatisé la région.

"Il est vraiment difficile de rendre compte du sentiment de peur ​réel qui règne au sein de la communauté des minorités ethniques, qui ont été témoins de ces ⁠scènes, ici en Irlande du Nord", a-t-il ajouté.

"(Il y a) des rapports faisant état de personnes arrêtées dans leur voiture, comme des infirmières se rendant au travail, pour qu'on leur demande leur nationalité. C'est épouvantable."

(Sarah Young, version française Benoit Van Overstraeten, édité ​par Zhifan Liu)