 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Affaire Lyhanna: un "effondrement" de l'institution judiciaire, selon Chenu
information fournie par AFP 11/06/2026 à 10:10

Le vice-président du Rassemblement national et député du Nord, Sébastien Chenu, à l'Assemblée nationale à Paris le 26 mai 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le vice-président du Rassemblement national et député du Nord, Sébastien Chenu, à l'Assemblée nationale à Paris le 26 mai 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

"Nous sommes en train d'assister sous nos yeux à l'effondrement de l'institution judiciaire", a estimé jeudi le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu, qui dénonce un "déni" du gouvernement.

Selon le député du Nord, également vice-président de l'Assemblée nationale, elle "s'écroule, d'abord par le déni pendant des années" de l'exécutif, pointant du doigt un "déni sur la pédocriminalité" qui "prive la justice de moyens".

"On a le sentiment aussi d'une institution dans laquelle personne n'est jamais responsable de rien. Vous ne trouvez personne pour assumer. Monsieur Darmanin n'assume pas. Vous ne trouvez pas de magistrats qui peuvent assumer puisque de toute façon les magistrats ne sont pas sanctionnés ou sanctionnables réellement", a-t-il ajouté sur France 2.

Le vice-président du RN dénonce une institution judiciaire "verrouillée de toute part" et propose l'ouverture du "recrutement de la magistrature à des gens beaucoup plus différents" pour augmenter le nombre de magistrats.

"Ça fait dix ans (qu'ils sont au pouvoir, ndlr), à quel moment n'ont-ils pas pris conscience de la nécessité de sauver la justice de sa clochardisation", a fustigé M. Chenu reprenant l'expression de Mathilde Panot, cheffe de file des députés LFI.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 10:53

    C' est maintenant qu'il découvre que tout est verrouillé, mais c'est avec la bienveillance de la classe politique en général qui oeuvre avant tout pour ses intérêts personnels. Et donner plus de moyen à la justice pour affecter 4 juges d'instruction sur l'affaire P. BRUEL un bien mauvais choix.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank