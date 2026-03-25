Le Nikkei japonais progresse grâce à l'optimisme suscité par le plan de paix pour l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rocky Swift

La moyenne des actions japonaises Nikkei a grimpé d'environ 3 % mercredi, soutenue par un optimisme prudent selon lequel la crise du Moyen-Orient pourrait évoluer vers un règlement potentiel après la récente volatilité.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a progressé de 2,93% à 53 784,43. L'indice plus large Topix .TOPX a grimpé de 2,5% à 3 648,78.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis progressaient dans leurs efforts pour négocier la fin de la guerre avec l'Iran. Comme de nombreux marchés mondiaux, les actions japonaises ont fluctué en fonction de signes contradictoires d'escalade de la crise ou de sortie des hostilités.

En raison de sa dépendance à l'égard des importations d'énergie, l'économie japonaise est particulièrement vulnérable à l'impact du conflit sur les livraisons et les prix du pétrole. La forte baisse du prix du brut mercredi a semblé être l'élément déclencheur de la hausse du Nikkei, a déclaré Wataru Akiyama, stratège chez Nomura Securities.

"Les attentes d'une diminution des tensions au Moyen-Orient semblent pousser le marché boursier à la hausse", a déclaré M. Akiyama. "Toutefois, le sentiment d'incertitude n'a pas encore été complètement éliminé."

Le Nikkei 225 du Japon a enregistré des gains généralisés, avec 211 titres en hausse contre seulement 14 en baisse.

Tokio Marine Holdings 8766.T , qui a bondi de 9,8 % et a grimpé pour la deuxième séance consécutive après que Berkshire Hathaway BRKa.N a révélé qu'il avait acquis une participation dans l'assureur, a été le chef de file du rallye.

Il a été suivi par les bonnes performances de Furukawa Electric 5801.T , qui a augmenté de 8,7%, et de SoftBank Group

9984.T , en hausse de 8%. Les deux entreprises ont bénéficié de la poursuite de la dynamique des investissements liés à l'intelligence artificielle.

A la baisse, Inpex Corporation 1605.T a glissé de 2,6%, ce qui en fait le plus grand retardataire de la session, suivi par Nomura Research Institute 4307.T , qui a décliné de 2,2%.