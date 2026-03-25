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Meta attribue des actions à ses cadres supérieurs pour retenir les talents
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 02:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a attribué mardi des unités d'actions restreintes et des options d'achat d'actions à certains de ses cadres supérieurs, dont la directrice financière Susan Li et le directeur de la technologie Andrew Bosworth, en les liant à des objectifs de performance et de cours de l'action ambitieux, dans le cadre de ses efforts pour retenir les meilleurs talents.

Les attributions d'actions ont généralement pour but de récompenser les employés, de retenir les meilleurs talents et d'aligner leurs intérêts sur la réussite à long terme de l'entreprise.

Un porte-parole de Meta a déclaré que ces rémunérations représentaient un "gros pari" et qu'elles "ne se concrétiseront que si Meta connaît un succès massif à l'avenir, ce qui profitera à tous nos actionnaires".

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