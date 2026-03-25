Taïwan estime que les États-Unis ont une "haute" urgence à accélérer les livraisons d'armes

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Les États-Unis ont un sentiment d'urgence "assez élevé" pour aider Taïwan à renforcer ses capacités militaires et s'efforcent d'accélérer les livraisons d'armes retardées, a déclaré mercredi le ministre de la Défense de l'île, Wellington Koo.

Taïwan, qui fait face à une menace militaire croissante de la part de la Chine, s'est plaint de retards répétés dans la livraison d'armes commandées aux États-Unis, le principal soutien international et fournisseur d'armes de l'île, que Pékin revendique comme son territoire.

L'un des principaux retards concerne une commande de 2019 de 66 chasseurs F-16V de Lockheed Martin LMT.N, équipés de systèmes d'avionique, d'armement et de radar plus avancés afin de mieux faire face à l'armée de l'air chinoise, notamment à ses chasseurs furtifs J-20.

Les livraisons d'une grande partie des systèmes d'armes commandés ont déjà commencé ou sont arrivées, a déclaré Wellington Koo aux journalistes au Parlement.

"En ce qui concerne les parties qui ont subi des retards, les États-Unis ont déjà mis en place une équipe de projet spéciale pour accélérer les programmes d'armement concernés et nous aider à rattraper le calendrier le plus rapidement possible", a-t-il déclaré.

"J'ai également expliqué à plusieurs reprises que le sentiment d'urgence des États-Unis à nous aider à renforcer nos capacités d'autodéfense le plus rapidement possible est en fait très élevé."

Les livraisons d'avions de combat F-16V destinés à Taïwan commenceront cette année, la production étant "à pleine capacité", a déclaré le ministère ce week-end.

La semaine dernière, Michael Miller, directeur de l'Agence américaine de coopération pour la sécurité de la défense, a déclaré qu'il avait signé une directive en 2023 pour donner la priorité à Taïwan par rapport à d'autres acheteurs, ajoutant que la coopération et l'assistance en matière de sécurité pour Taïwan étaient une priorité absolue.

Les États-Unis sont tenus par la loi de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, et les ventes d'armes sont une source constante de friction entre Washington et Pékin, qui a exigé qu'elles cessent.