Danemark: le bloc de gauche remporte les législatives mais sans majorité, Mette Frederiksen veut rempiler

Dépouillement des bulletins de vote à l'issue des élections législatives, le 24 mars 2026 à Aalborg, au Danemark ( Ritzau Scanpix / Henning Bagger )

La sociale-démocrate Mette Frederiksen s'est dite "prête à assumer" à nouveau le rôle de Première ministre du Danemark, en dépit du fort recul de son parti lors des élections législatives de mardi qui ont placé le bloc de gauche en tête mais sans majorité.

Avec 21,9% des voix, les sociaux-démocrates sont à leur niveau le plus bas depuis 1903, loin des 27,5% de 2022.

"Nous nous attendions à reculer, car c'est normal lorsqu'on se présente pour la troisième fois", a reconnu Mme Frederiksen, qui dirige le gouvernement depuis 2019. "Bien sûr, je regrette que nous n'ayons pas obtenu plus de voix."

Les cinq partis du bloc de gauche obtiennent 84 des 179 sièges de l'assemblée, en deçà donc de la majorité absolue. A droite, les six partis comptabilisent 77 sièges.

"Je suis toujours prête à assumer les responsabilités de Première ministre du Danemark pour les quatre prochaines années", a souligné la dirigeante de 48 ans.

Les Modérés (centre) conduits par le ministre des Affaires étrangères Lars Løkke Rasmussen décrochent 14 sièges, et joueront ainsi un rôle décisif dans les négociations pour la composition du prochain gouvernement, qui s'annoncent particulièrement ardues.

"Rien ne laisse présager qu'il sera facile de former un gouvernement", a reconnu Mette Frederiksen qui conduisait depuis 2022 une inédite coalition droite-gauche, incluant les Modérés.

"Venez nous rejoindre. Nous sommes au centre. Vous vous êtes précipités vers les extrêmes. Nous sommes toujours là", a lancé M. Løkke Rasmussen à ses anciens partenaires.

Le président des Libéraux, qui appartenait aussi à la majorité gouvernementale sortante, a lui exclu de collaborer à nouveau avec la gauche.

"Il y a désormais deux options évidentes pour le Parti libéral : soit nous obtenons un gouvernement de centre-droit, soit nous passons dans l'opposition", a dit Troels Lund Poulsen devant ses supporters.

Pia Olsen Dyhr, présidente du Parti populaire socialiste, célèbre avec ses partisans la victoire après la publication des premiers sondages de sortie des urnes pour les législatives à Copenhague, au Danemark, le 24 mars 2026 ( Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe )

A gauche, le parti populaire socialiste (SF) est devenu avec 11,6% des suffrages le deuxième parti du pays pour la première fois de son histoire.

"Nous devons essayer de garantir (le maintien de) l'Etat providence, nous devons essayer d'engager une transition écologique", a dit à la presse sa présidente Pia Olsen Dyhr. "Si nous n'y parvenons pas, nous n'entrerons pas au gouvernement, nous resterons dans l'opposition."

- Poussée de l'extrême-droite -

Le Parti populaire danois, un parti d'extrême droite anti-immigration qui a longtemps pesé sur la politique danoise avant de chuter en 2022, a triplé son score, atteignant autour de 9,1% des voix.

Morten Messerschmidt, chef du parti du Peuple danois, s'adresse aux journalistes après la publication des premiers sondages de sortie des urnes pour les élections législatives à Copenhague, au Danemark, le 24 mars 2020 ( Ritzau Scanpix / Sebastian Elias Uth )

"Tripler le nombre des voix est une expression remarquable du soutien du peuple danois à mon parti", a déclaré à l'AFP Morten Messerschmidt, le chef de cette formation, se félicitant des bons résultats de l'extrême droite en Europe.

"Nous attendons tous maintenant de voir ce qui va se passer en France, nous attendons de voir ce qui se passe en Hongrie, aux Pays-Bas et, bien sûr, au Royaume-Uni avec Nigel Farage. Ce sont tous des partis très performants dans notre secteur et j'espère qu'ils vont eux aussi tripler" le nombre des suffrages en leur faveur.

Mme Frederiksen, qui dirige le gouvernement danois depuis 2019, est généralement reconnue pour son leadership, estimait Elisabet Svane, une analyste politique du quotidien Politiken, avant les élections.

La Première ministre sociale-démocrate Mette Frederiksen à Aalborg, lors des élections législatives au Danemark, le 24 mars 2026 ( Ritzau Scanpix / Henning Bagger )

"Elle est une figure qui rassemble dans un monde plein d'insécurité et les Danois sont anxieux, il y a le Groenland, l'Ukraine, les drones" qui ont survolé le royaume, a-t-elle ajouté.

-Groenlandais mobilisés-

Le Groenland et les îles Féroé, des territoires autonomes, envoient chacun au Parlement danois deux députés, qui pourraient faire pencher la balance. Seuls les résultats des îles Féroé sont connus et les électeurs ont reconduit leurs députés, un pour chaque bloc.

A Nuuk, la capitale du Groenland, les électeurs ont fait la queue pour voter dès l'ouverture des bureaux à 11h00 GMT.

Des électeurs attendent pour voter à Nuuk, au Groenland, lors des législatives au Danemark, le 24 mars 2026 ( AFP / Florent VERGNES )

"Il s'agit des élections les plus importantes pour le Parlement danois et pour le Groenland de l'Histoire", a dit à l'AFP le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen.

Au Danemark, pays prospère de six millions d'habitants, la campagne a surtout tourné autour de questions intérieures comme le coût de la vie, l'Etat providence et l'environnement.

Le modèle de l'agriculture intensive danoise, particulièrement l'élevage porcin, a été au centre de la campagne.

Face à une extrême droite puissante depuis la fin des années 1990, il a aussi été question d'immigration, les sociaux-démocrates plébiscitant un nouveau tour de vis en la matière.

"Il existe toujours une très large majorité en faveur d'une politique d'immigration stricte au Danemark", a dit Mme Frederiksen lors de son discours.