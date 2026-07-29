Le Nikkei japonais oscille en raison de la prudence avant les résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Satoshi Sugiyama

L'indice Nikkei a connu des fluctuations mercredi, l'effet des achats sur repli ayant été contrebalancé par la prudence des investisseurs à l'approche de la publication des résultats des entreprises technologiques américaines et par leur évaluation des derniers développements au Moyen-Orient.

L'indice Nikkei .N225 était en baisse de 0,04 % à 62.337,37 points, après avoir oscillé entre hausses et baisses. L'indice Topix .TOPX , plus large, progressait légèrement de 0,33 % à 3.976,55 points. Mardi, l'indice des valeurs vedettes du Nikkei avait chuté de plus de 4 %, atteignant son plus bas niveau en deux mois, sous l'effet d'une vague de ventes de puces électroniques.

« Le marché devrait continuer aujourd’hui à être influencé par l’évolution des valeurs liées aux puces d’IA », a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

« Même en l’absence de catalyseur spécifique, l’indice Nikkei pourrait connaître des fluctuations intrajournalières plus importantes… car les titres liés aux puces d’IA et d’autres valeurs de haut de gamme sont devenus plus volatils à l’approche des annonces de résultats. Cette tendance devrait se poursuivre aujourd’hui. »

Les actions liées à l’IA étaient pour la plupart en baisse, Murata Manufacturing 6981.T reculant de près de 10 %, Tokyo Electron 8035.T perdant 6,19 % et SoftBank Group 9984.T cédant 5,75 %.

Le Nikkei a suivi de près les évolutions de l’indice de référence sud-coréen KOSPI .KS11 et de l’indice américain des semi-conducteurs de Philadelphie.

Le KOSPI, fortement orienté vers les technologies, a chuté après que SK Hynix 000660.KS a annoncé des résultats trimestriels exceptionnels qui n’ont toutefois pas répondu aux attentes élevées des investisseurs. L’indice américain des semi-conducteurs a reculé de près de 4,5 % dans la nuit de mardi.

Les investisseurs attendaient les résultats des géants américains de la technologie, Microsoft MSFT.O devant publier les siens mercredi et Amazon AMZN.O jeudi.

Au Japon, Advantest 6857.T , fabricant d’équipements de test de puces électroniques et composant à forte pondération de l’indice Nikkei, devrait annoncer ses résultats mercredi après la clôture du marché.

L'armée américaine a déclaré mardi avoir intercepté plusieurs missiles balistiques lancés par l'Iran en direction des forces américaines au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole ont progressé de plus de 2 dollars le baril en début de séance, en raison de la baisse des stocks de brut américains. O/R

Par ailleurs, Keyence 6861.T a bondi de 15,42 %, devenant ainsi la valeur affichant la plus forte hausse en pourcentage du Nikkei, après que le fournisseur de capteurs et de systèmes d’automatisation industrielle a annoncé des résultats solides.

La société de jeux vidéo et de divertissement Konami

9766.T a gagné 8,81 % et Shiseido 4911.T , une entreprise mondiale de cosmétiques et de soins de la peau, a progressé de 5,41 %.

La tendance générale du marché était positive, avec 135 titres en hausse contre 89 en baisse.

Les actions des entreprises touchées par le séisme de magnitude 7,1 survenu mardi à Kumamoto, dans le sud du Japon, notamment le distributeur Aeon 8267.T et Nippon Paper Industries 3863.T , n’ont affiché qu’une réaction limitée.

Le séisme a fait au moins 13 morts près de Kumamoto et les secouristes recherchent frénétiquement des survivants coincés sous les décombres, a déclaré la Première ministre Sanae Takaichi.