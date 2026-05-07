Le Nikkei japonais franchit la barre des 63 000 points grâce aux résultats d'entreprise et à l'optimisme autour du processus de paix en Iran ; les obligations d'État japonaises remontent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les cours de clôture.) par Rocky Swift et Junko Fujita

L'indice Nikkei a atteint un niveau record jeudi et les obligations japonaises ont rebondi à la réouverture des marchés financiers après les jours fériés, profitant de l'optimisme suscité par les bons résultats des entreprises technologiques et les signes d'un accord de paix potentiel au Moyen-Orient.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a bondi de 5,58 %, sa plus forte hausse en plus d'un an, pour clôturer à un niveau sans précédent de 62 833,84 points. L'indice a atteint un pic à 63 091,14 points, franchissant pour la première fois le seuil psychologique des 63 000 points. L'indice Topix .TOPX , plus large, a grimpé de 3 % pour atteindre 3 840,49 points.

Les obligations d'État japonaises (JGB) ont progressé après une pause de trois jours sur les marchés, durant laquelle le yen s'est apprécié en raison de soupçons d'intervention de la part des autorités à Tokyo.

Le yen JPY= s'échangeait à 156,375 pour un dollar, restant globalement stable au lendemain d'une remontée vers un plus haut de 10 semaines à 155, qui avait alimenté les rumeurs d'un soutien officiel supplémentaire.

Les indices de Wall Street ont atteint des niveaux records durant la nuit , les résultats positifs d’Advanced Micro Devices AMD.O ayant alimenté l’euphorie autour du secteur en pleine effervescence de l’intelligence artificielle. L’Iran a déclaré qu’il examinait une proposition américaine visant à mettre fin à la guerre qui dure depuis plus de deux mois, tandis que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis avaient eu de très bonnes discussions avec Téhéran.

« La forte hausse du Nikkei aujourd’hui a été tirée par la bonne performance des actions du secteur des puces électroniques, portée par les prévisions optimistes d’Advanced Micro Devices », a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management. « Le contenu des propositions de paix entre les États-Unis et l’Iran est maigre, mais le marché s’attend à ce qu’aucune nouvelle action militaire n’ait lieu. »

L'indice Nikkei comptait 174 titres en hausse contre 49 en baisse. Les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice ont été enregistrées par les fournisseurs du secteur technologique, menés par Ibiden 4062.T , en hausse de 22,4 %, suivi de Sumco

3436.T , qui a bondi de 19,7 %, et de Kioxia 285A.T , en hausse de 19,2 %.

Les actions des sociétés minières et des exportateurs ont toutefois globalement baissé, marquant un revirement par rapport aux gains enregistrés pendant le conflit avec l’Iran, alors que les prix de l’énergie avaient bondi et que le yen s’était affaibli. Inpex 1605.T , le premier explorateur de pétrole et de gaz du Japon, a chuté de 6,5 %, en tête des baisses, tandis que Honda Motor 7267.T a perdu 0,24 %.

« Les constructeurs automobiles restent en difficulté, car l'environnement est devenu difficile avec l'intensification de la concurrence mondiale », a déclaré Hiroyuki Ueno, stratège en chef chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management. « De plus, ils pourraient ne pas profiter des avantages de la faiblesse du yen au cours de l'exercice fiscal actuel. »

Le compte-rendu de la réunion de mars de la Banque du Japon, publié jeudi, a révélé que de nombreux membres du conseil d’administration estimaient nécessaire de relever les taux d’intérêt si le choc énergétique provoqué par la guerre en Iran devait se prolonger.

Les obligations d'État japonaises (JGB) ont bénéficié d'un coup de pouce, le raffermissement du yen et la stabilisation des prix du pétrole pendant les jours fériés au Japon ayant apaisé les craintes d'inflation, qui réduisent les rendements fixes de la dette.

Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans JP10YTN=JBTC a baissé de 2,5 points de base (bps) pour s'établir à 2,475 %. Le rendement à deux ans JP2YTN=JBTC , le plus sensible aux taux directeurs de la banque centrale, a reculé de 1,5 pb à 1,365 %.