Le Nikkei japonais bondit grâce au regain d'espoir pour la paix au Moyen-Orient

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L'indice Nikkei a bondi de plus de 4 % vendredi, les investisseurs se ruant sur les actions, portés par un regain d'espoir quant à la paix au Moyen-Orient après que le président américain Donald Trump a annoncé avoir annulé les frappes prévues contre l'Iran.

L'indice Nikkei .N225 a progressé de 4,06 % à 66 822,56 points, à 00 h 25 GMT. L'indice Topix .TOPX , plus large, a gagné 2,2 % à 3 914,74 points. Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis et l'Iran pourraient signer dès ce week-end un accord de paix qui rouvrirait le détroit d'Ormuz à la navigation, mais l'Iran a rétorqué qu'il n'avait pas encore pris de décision finale concernant un accord.

Au Japon, les valeurs technologiques ont tiré le Nikkei vers le haut, les sociétés liées aux puces électroniques Advantest

6857.T et Tokyo Electron 8035.T bondissant respectivement de 8,8 % et 10,49 %.

Le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T a progressé de 5,94 %. L'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a gagné 3,34 %.

L'agence de recrutement Recruit Holdings 6098.T et le fabricant d'appareils photo et d'équipements audio Sony Group

6758.T ont chacun reculé de plus de 1 %.

Tous les sous-indices sectoriels de la Bourse de Tokyo, sauf quatre, ont progressé. Le secteur minier .IMING.T a reculé de 1,02 %, enregistrant la plus mauvaise performance.