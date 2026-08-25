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Le Nikkei inverse la tendance et remonte, les valeurs du secteur des semi-conducteurs emboîtant le pas au rebond sud-coréen
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 09:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires aux paragraphes 3 et 4, mise à jour avec les cours de clôture) par Junko Fujita

L'indice Nikkei a inversé la tendance pour terminer en hausse mardi, les valeurs liées aux semi-conducteurs ayant suivi le rebond des actions sud-coréennes.

L'indice Nikkei .N225 a progressé de 0,5 % pour clôturer à 65 856,43 points, après avoir chuté de 1,4 % plus tôt dans la séance. L'indice Topix .TOPX , plus large, a gagné 0,5 % à 4 093,67 points.

« Le Topix a évolué à la hausse dès l'ouverture, ce qui signifie que les capitaux ont afflué vers les actions japonaises », a déclaré Shuji Hosoi, stratège senior chez Daiwa Securities.

« Les titres liés aux semi-conducteurs ont pesé sur le Nikkei, mais ils ont changé de cap lorsque l'indice de référence sud-coréen a inversé la tendance », a-t-il ajouté.

Les actions sud-coréennes et japonaises avaient reculé en début de séance, dans le sillage de Wall Street, les investisseurs continuant de vendre des titres du secteur des semi-conducteurs à l'échelle mondiale avant la publication des résultats de Nvidia NVDA.O .

Samsung Electronics 005930.KS a effacé ses pertes pour progresser de 0,19 % et l'indice de référence sud-coréen KOSPI a gagné 0,68 %.

Au Japon, le fabricant d'équipements pour la production de puces Tokyo Electron 8035.T et le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T ont effacé leurs pertes pour progresser respectivement de 0,47 % et 0,65 %.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest 6857.T a réduit ses pertes pour terminer en baisse de 0,14%.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont terminé en baisse lundi, tirés vers le bas par les valeurs technologiques, alors que les investisseurs évaluaient les nouvelles sanctions économiques américaines contre l'Iran et se préparaient à une semaine marquée notamment par la publication d'un rapport sur l'inflation très attendu.

Les résultats trimestriels du fabricant de puces Nvidia NVDA.O devraient constituer un catalyseur clé pour les marchés. Tout signe de ralentissement de la croissance pourrait raviver les inquiétudes concernant des valorisations déjà élevées.

L'action Nvidia a reculé pour la septième séance consécutive.

Le secteur du transport maritime .ISHIP.T , qui avait enregistré la meilleure performance parmi les 33 sous-indices sectoriels de l'indice (TSE) de la Bourse de Tokyo, a clôturé en baisse de 0,91 %.

Semi-conducteurs

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