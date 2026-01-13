 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en hausse de 3,1%, record en clôture
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 07:36

L'indice Nikkei .N225 a touché un record en clôture et gagné 3,1% mardi à 53.549,16 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 2,41% à 3.598,89 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
53 549,16 Pts Six - Forex 1 +4,76%
