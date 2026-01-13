Assurance: Le coût des catastrophes naturelles atteint $108 mds en 2025, selon Munich Re

Le logo de la compagnie de réassurance Munich Re Group est visible à côté de l'entrée de son siège à Munich

Le coût des pertes assurées provoquées par les catastrophes naturelles en 2025 ont reculé à 108 milliards de dollars (92,65 milliards d'euros l'an ‍dernier, a déclaré mardi le réassureur allemand Munich Re dans un rapport.

En 2024, le coût des pertes corrigé de l'inflation s'élevait 147 milliards de dollars, a précisé le réassureur allemand, alors que ‌les États-Unis ont évité les ouragans pour la première fois en dix ans.

L'estimation totale de Munich Re pour l'an dernier dépasse légèrement celle de Swiss Re, publiée en décembre, ​qui s'élevait à 107 milliards de dollars.

Les dommages causés par les inondations, les incendies ⁠de forêt et les tempêtes violentes ont été la principale source de pertes assurées, représentant 98 milliards de dollars.

Ce chiffre dépasse la moyenne des dix dernières ⁠années, ajustée de l'inflation, qui était ‍de 60 milliards de dollars, a ajouté Munich Re.

"L’année a commencé ⁠de manière difficile, avec des pertes très élevées causées par les incendies de forêt à Los Angeles", a déclaré Thomas Blunck, membre du directoire de Munich Re.

Il a ajouté que la chance ​avait épargné les États-Unis des ouragans en 2025, mais que le pays restait en tête des statistiques de sinistres.

La catastrophe assurée la plus coûteuse de 2025 a été les incendies de forêt ⁠à Los Angeles, suivis par plusieurs jours d’orages violents dans les États du ​centre et du sud des États-Unis en mars, selon Munich Re.

"Un monde ​qui se réchauffe rend ​les catastrophes météorologiques extrêmes plus probables", a déclaré Tobias Grimm, climatologue en chef de Munich Re.

La ​température moyenne mondiale entre 2015 et 2024 a ⁠augmenté de 1,24 à 1,28°C par rapport aux niveaux préindustriels, ce qui en fait la décennie la plus chaude jamais enregistrée, a déclaré l'Agence européenne pour l'environnement dans un rapport publié en juin de l'année dernière.

Les pertes totales dues aux catastrophes naturelles, y compris celles non couvertes par l’assurance, ont ‌été inférieures à la moyenne des dix dernières années, à 224 milliards de dollars en 2025, contre 368 milliards de dollars en 2024.

Un séisme d'une magnitude de 7,7 en Birmanie en mars, où seule une faible part des pertes était assurée, a constitué la deuxième catastrophe la plus coûteuse de 2025 en termes de pertes totales, a déclaré Munich Re.

(Christina Amann, version française Elena ‌Smirnova, édité par Augustin Turpin)