Prudence en vue en Europe avant l'inflation et les banques américaines

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes, hormis Londres, sont attendues en hausse prudente mardi dans une séance qui sera marquée par les chiffres de l'inflation américaine et le coup d'envoi des résultats trimestriels des grandes banques de Wall Street.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,15% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,13%, tandis que le ‍FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,04%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,22% et le Stoxx 600 en hausse de 0,15%.

Les investisseurs prendront connaissance à 13h30 GMT des chiffres des prix à la consommation (CPI) avant ceux jeudi des prix à la production (PPI), deux indicateurs d'inflation très surveillés par les marchés avant la réunion des 27-28 janvier de la Réserve fédérale américaine (Fed).

La banque centrale américaine reste par ailleurs au centre de l'attention alors que les craintes sur son indépendance ne retombent pas. Son ‌président, Jerome Powell, a dit être menacé de poursuites pénales par l'administration de Donald Trump qui souhaite que l'institution baisse davantage ses taux directeurs. L'enquête menée par l'administration Trump a suscité une vague de condamnation d'anciens responsables de la Fed et de certains membres du parti républicain.

Donald Trump menace par ailleurs de droits de douane de 25% les pays faisant affaire avec l'Iran, une annonce effectuée alors que Washington étudie de potentielles mesures à prendre dans le ​contexte de manifestations sans précédent depuis des années en Iran.

Côté résultats d'entreprises, les banques américaines ouvrent ce mardi le bal des publications financières trimestrielles avec notamment JPMorgan Chase, tandis que suivront mercredi Citi, Bank of America et Wells ⁠Fargo, et jeudi Goldman Sachs et Morgan Stanley.

Le secteur financier a été chahuté lundi par Donald Trump qui a réclamé un plafonnement à 10% des taux d'intérêt des cartes de crédit, avertissant que les sociétés de cartes de crédit seraient en infraction avec la loi si elles ne se conformaient pas à sa demande avant le 20 janvier. Cette proposition de plafonnement pourrait avoir un impact considérable ⁠sur les activités de banque de détail en réduisant drastiquement les revenus et en obligeant les ‍banques à se désengager des portefeuilles de cartes de crédit les plus risqués, estiment les analystes d'AlphaValue.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée ⁠par les valeurs technologiques et les gains de Walmart qui ont surplombé les inquiétudes concernant les déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, qui dit être menacé de poursuites pénales par l'administration de Donald Trump.

L'indice Dow Jones a gagné 0,17%, ou 86,13 points, à 49.590,20 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 10,99 points, soit 0,16% à 6.977,27 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 62,56 points, soit 0,26% à 23.733,904 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini ​sur un gain de 3,1% à 53.549,16 points, soutenu par les valeurs de l'intelligence artificielle et de l'automobile, après avoir touché un record en séance à 53,814.79 points. Le Topix, plus large, a pris 2,41% à 3.598,89 points.

Les marchés japonais étaient fermés lundi pour un jour férié et ont rattrapé leur retard sur Wall Street. Les investisseurs ont également été à l'achat en raison des anticipations d'une augmentation des dépenses publiques, alimentées par les spéculations selon lesquelles la Première ministre japonaise Sanae Takaichi pourrait convoquer ⁠des élections anticipées pour renforcer sa majorité au Parlement, ce qui suscite l'espoir de nouvelles mesures de relance.

Dans la "tech", Advantest a grimpé de 8,54% et Tokyo Electron de 8,23%, tandis que dans l'automobile Toyota Motor a bondi ​de 7,47% et Subaru de 4,12%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 0,40%, touchant un nouveau sommet.

L'indice Hang Seng à Hong Kong progresse ​de 0,66%, après avoir touché en séance un plus haut depuis ​le 13 novembre 2025, suivant la tendance sur la plupart des places asiatiques.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai a fléchi de 0,64% et le CSI 300 a reflué de 0,60%, les indices marquant une pause après avoir atteint un sommet de ​dix ans lundi sur un volume d'échanges record.

CHANGES

Le dollar grignote 0,1% face à un panier de devises de ⁠référence, après avoir enregistré lundi sa pire séance en trois semaines, sur fond d'inquiétude sur l'indépendance de la Fed.

L'euro recule de 0,09%, à 1,1657 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3470 dollar (+0,07%).

Le yen est tombé à son plus bas niveau depuis plus d'un an, à 158,925 pour un dollar, à la suite d'une information de l'agence Kyodo selon laquelle la Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, envisage de dissoudre la chambre basse du Parlement dès l'ouverture de sa session ordinaire, prévue le 23 janvier.

"Les marchés vont probablement intégrer un scénario dans lequel la coalition de Takaichi gagnera davantage de sièges à la puissante chambre basse, ce qui renforcera sa capacité à assouplir davantage la politique budgétaire et potentiellement la politique monétaire", explique Carol Kong, stratège devises chez Commonwealth Bank of Australia.

"Voilà donc ‌la principale raison de la chute actuelle du yen, à la suite de ces spéculations", a-t-elle ajouté.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,195%, après avoir grimpé à 4,207% la veille, le marché évaluant le risque lié à la Fed.

Le rendement du Bund allemand de même échéance prend 2,2 points de base, à 2,8239% après une baisse/hausse de X points la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse mardi, les inquiétudes accrues concernant l'Iran prenant le pas sur la perspective d'une augmentation de l'offre de brut en provenance du Venezuela.

Le Brent progresse de 0,55% à 64,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,61% à 59,86 dollars.

MÉTAUX

Les cours de l'or sont globalement stables mardi, se négociant en dessous du niveau record de 4.600 dollars l'once atteint la veille, les investisseurs ayant choisi de prendre leur bénéfice.

L'or au comptant s'affiche à 4.584 dollars l'once, en repli de 0,21%, vers 07h40 GMT.

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 13 JANVIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Indice des ‌prix à la décembre +0,3% +0,3%

consommation (CPI)

- sur un an +2,7% +2,7%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)