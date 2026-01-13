 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

UBS: Le DG Sergio Ermotti quittera ses fonctions en avril 2027, selon le FT
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 09:36

Assemblée générale du Groupe UBS à Lucerne

Assemblée générale du Groupe UBS à Lucerne

Le directeur général de la banque suisse UBS, Sergio Ermotti, prévoit de ‍quitter ses fonctions en avril 2027, a rapporté le Financial Times (FT) mardi.

Selon le FT, citant des sources, Aleksandar ‌Ivanovic, responsable de la gestion d'actifs d'UBS, est l'un des cadres les plus susceptibles de lui ​succéder.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans ⁠l'immédiat.

UBS n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Sergio Ermotti a dirigé ⁠UBS de 2011 ‍à 2020 et a été réembauché en ⁠tant que directeur général en 2023 pour piloter le rachat de Crédit Suisse.

Il s'était précédemment engagé à diriger ​UBS "au moins" jusqu'à ce que l'intégration de Crédit Suisse soit achevée, fin 2026 ou début 2027.

UBS vise ⁠actuellement à terminer "substantiellement" l'intégration d'ici à la ​fin de 2026.

Les autres principaux candidats à la ​succession de ​Sergio Ermotti sont Iqbal Khan et Robert Karofsky, codirecteurs ​de la gestion de ⁠fortune d'UBS, selon le FT.

Bea Martin, qui a été nommée directrice de l'exploitation de la banque en octobre, est également considérée comme une candidate.

Le titre UBS a ‌grimpé de près de 30% l'année dernière et sa valeur a plus que doublé depuis la veille de l'achat de la banque en faillite Crédit Suisse.

(Rédigé par Shubham Kalia à Bangalore; version française Etienne Breban; édité ‌par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank