UBS: Le DG Sergio Ermotti quittera ses fonctions en avril 2027, selon le FT

Assemblée générale du Groupe UBS à Lucerne

Le directeur général de la banque suisse UBS, Sergio Ermotti, prévoit de ‍quitter ses fonctions en avril 2027, a rapporté le Financial Times (FT) mardi.

Selon le FT, citant des sources, Aleksandar ‌Ivanovic, responsable de la gestion d'actifs d'UBS, est l'un des cadres les plus susceptibles de lui ​succéder.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans ⁠l'immédiat.

UBS n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Sergio Ermotti a dirigé ⁠UBS de 2011 ‍à 2020 et a été réembauché en ⁠tant que directeur général en 2023 pour piloter le rachat de Crédit Suisse.

Il s'était précédemment engagé à diriger ​UBS "au moins" jusqu'à ce que l'intégration de Crédit Suisse soit achevée, fin 2026 ou début 2027.

UBS vise ⁠actuellement à terminer "substantiellement" l'intégration d'ici à la ​fin de 2026.

Les autres principaux candidats à la ​succession de ​Sergio Ermotti sont Iqbal Khan et Robert Karofsky, codirecteurs ​de la gestion de ⁠fortune d'UBS, selon le FT.

Bea Martin, qui a été nommée directrice de l'exploitation de la banque en octobre, est également considérée comme une candidate.

Le titre UBS a ‌grimpé de près de 30% l'année dernière et sa valeur a plus que doublé depuis la veille de l'achat de la banque en faillite Crédit Suisse.

(Rédigé par Shubham Kalia à Bangalore; version française Etienne Breban; édité ‌par Augustin Turpin)