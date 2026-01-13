L'Europe sur de faibles variations avant l'inflation et les banques américaines

Logo de la bourse Euronext près de Paris

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations mardi avant la publication des chiffres de l'inflation et les résultats des grandes banques aux Etats-Unis, tandis que les craintes ‍sur l'indépendance de la Fed et le contexte géopolitique continuent de limiter le potentiel de gains.

À Paris, le CAC 40 perd 0,28% à 8.336,58 points vers 08h20 GMT, pénalisé essentiellement par les valeurs industrielles. À Londres, le FTSE 100 avance ‌de 0,16% et à Francfort, le Dax grignote 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,14% et le FTSEurofirst 300 de 0,25%. Le Stoxx 600 grappille 0,06%, après avoir touché en séance un record à 611,77 points.

Les contrats à ​terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,10% pour le Dow Jones, de 0,09% pour le Standard & Poor's ⁠500 et de 0,15% pour le Nasdaq au lendemain d'une séance dans le vert.

Les marchés américains attendent à 13h30 GMT les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis qui doivent permettre ⁠d'ajuster les anticipations sur la trajectoire des ‍taux de la Fed alors que la banque centrale américaine est selon son président, ⁠Jerome Powell, attaquée par la Maison blanche.

L'enquête menée par l'administration de Donald Trump à l'encontre de Jerome Powell a suscité une vague de condamnation d'anciens responsables de la Fed comme Janet Yellen, Ben Bernanke et Alan Greenspan, ainsi que de certains ​membres du parti républicain.

Donald Trump est encore au centre de l'attention avec sa menace de droits de douane de 25% contre les pays faisant affaire avec Téhéran, dans le contexte de manifestations sans précédent depuis des années en Iran.

Côté résultats d'entreprises ⁠aux Etats-Unis, les banques américaines, comme JPMorgan Chase, ouvrent ce mardi le bal dans un contexte où ​le secteur financier a été chahuté lundi par Donald Trump qui a réclamé un ​plafonnement à 10% des taux d'intérêt ​des cartes de crédit.

Au regard du record touché ce mardi par l'indice Nikkei à la Bourse de Tokyo et de ​la bonne tenue des places asiatiques sur fond de rallye ⁠sur les valeurs de l'intelligence artificielle (IA) et de potentielles élections législatives au Japon, les investisseurs restent cependant prudemment optimistes. La pause observée par l'or, au lendemain de son sommet sans précédent, témoigne également de cet optimisme.

Aux valeurs, Airbus monte de près de 1% après avoir fait état de livraisons en hausse de 4% en 2025.

Le secteur bancaire en Europe est bien orienté (+0,62%) avant ‌les résultats des grandes banques de Wall Street.

UBS est stable alors que le directeur général de la banque suisse, Sergio Ermotti, prévoit de quitter ses fonctions en avril 2027, selon le Financial Times.

Orsted gagne 5,56% après une décision de justice aux Etats-Unis lui permettant de reprendre les travaux sur son projet Revolution Wind dans le Rhode Island interrompu le mois dernier par l'administration Trump.

Südzucker recule de 1,61% après ses résultats trimestriels marqués par une faiblesse du marché du sucre en Europe.

(Rédigé par ‌Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)