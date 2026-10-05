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Le Nikkei finit en hausse de 2,4%
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 08:52

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par Lynx Insight Service

L'indice Nikkei .N225 a gagné 2,4% lundi à 69.946,86 points.

Le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,33% à 4.145,22 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants :

Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI

Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225

Indice .N225 Indice .N300

Indice TOPIX .TOPX

Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T

Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T

Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI:

Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY

Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET

Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Version française Benoit Van Overstraeten)

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