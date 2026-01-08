Le Nikkei finit en baisse de 1,63%

L'indice Nikkei .N225 a perdu 1,63% jeudi à 51.117,26 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,77% à 3.484,34 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

