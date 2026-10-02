information fournie par Reuters • 02/10/2026 à 08:35

Le Nikkei finit en baisse de 0,94%

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,94% vendredi à 68.309,46 points et le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,99% à 4.091,00 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

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Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI

Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225

Indice .N225 Indice .N300

Indice TOPIX .TOPX

Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T

Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T

Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI:

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(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)