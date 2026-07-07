Le Nigeria va mener une enquête sur les entreprises technologiques concernant l'utilisation des contenus d'actualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tife Owolabi

Le président nigérian Bola Tinubu a ordonné à l'autorité nationale de la concurrence d'enquêter sur les grandes entreprises technologiques au sujet de pratiques anticoncurrentielles présumées et d'une utilisation non autorisée de contenus d'actualité, a annoncé lundi soir la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC).

La FCCPC a précisé que l’enquête porterait sur les plaintes déposées par des groupes de presse nigérians à l’encontre d’entreprises telles que Meta, Alphabet, X et des plateformes d’intelligence artificielle générative opérant au Nigeria.

La plainte a été déposée par l’Organisation de la presse nigériane, qui représente les propriétaires de journaux, les syndicats de journalistes, les diffuseurs et les éditeurs en ligne.

Alphabet, Meta et X n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette enquête pourrait constituer un test de la capacité du Nigeria à réglementer les plateformes numériques mondiales dont les produits de recherche, de réseaux sociaux et d’IA ont transformé la manière dont l’information est diffusée et monétisée.

La FCCPC a déclaré qu’elle examinerait les allégations de position dominante sur le marché, de pratiques anticoncurrentielles, d’extraction non autorisée ou d’utilisation commerciale de contenus d’actualité et de diffusion protégés par le droit d’auteur, ainsi que l’utilisation de matériel journalistique pour entraîner des modèles d’IA générative.

L’autorité de régulation a précisé que cette enquête ne présumait pas l’existence d’actes répréhensibles et que toutes les parties concernées auraient la possibilité de présenter des informations avant que des conclusions ne soient tirées.

Les autorités de régulation de plusieurs pays se sont penchées sur la question de savoir si les grandes entreprises technologiques devaient indemniser les éditeurs pour les contenus utilisés afin d’attirer des utilisateurs, d’entraîner des systèmes d’IA ou de générer des revenus publicitaires.

En Afrique, l’autorité sud-africaine de la concurrence a obtenu l’année dernière des concessions de la part de Google et YouTube , notamment un programme de soutien aux médias d’un montant de 688 millions de rands (42 millions de dollars), à la suite d’une enquête de marché sur les plateformes numériques et les médias d’information.

La France a infligé une amende de 500 millions d’euros à Google en 2021 pour des échecs dans les négociations avec les éditeurs de presse et des infractions liées en partie à l’utilisation du contenu des éditeurs par des systèmes d’IA. L’Australie et le Canada ont également mis en place des cadres de transactions qui ont abouti à des accords de rémunération entre les entreprises technologiques et les éditeurs.