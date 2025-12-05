Le New York Times poursuit Perplexity AI pour copie "illégale" de contenu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 2 à 6 et 8)

Le New York Times NYT.N a intenté une action en justice contre Perplexity AI vendredi, affirmant que la startup d'intelligence artificielle copiait, distribuait et affichait des millions de ses articles sans autorisation.

La startup est devenue la cible de multiples litiges juridiques et fait face à des accusations similaires de la part d'un certain nombre d'éditeurs, alors qu'elle tente de gagner agressivement des parts de marché dans un marché hyperconcurrentiel pour les outils d'intelligence artificielle générative.

Le Times a déclaré que Perplexity AI violait également ses marques en vertu du Lanham Act, affirmant que les produits d'IA générative de la startup créent du contenu fabriqué, ou des "hallucinations", et les attribuent faussement au journal en les affichant à côté de ses marques déposées.

Le journal a également déclaré que le modèle commercial de Perplexity repose sur la récupération et la copie de contenus, y compris de contenus payants, pour alimenter ses produits d'IA générative.

Cette action en justice est la dernière salve en date d'une

bataille acharnée entre les éditeurs et les entreprises technologiques au sujet de l'utilisation sans autorisation de contenus protégés par le droit d'auteur pour construire et faire fonctionner leurs systèmes d'intelligence artificielle.

En octobre, l'entreprise de médias sociaux Reddit RDDT.N a poursuivi Perplexity devant le tribunal fédéral de New York, l'accusant, ainsi que trois autres entreprises, d'avoir illégalement récupéré ses données pour entraîner le moteur de recherche basé sur l'IA de Perplexity.

Perplexity, dont le siège est à San Francisco, fait également l'objet d'une action en justice de la part de Dow Jones et du New York Post du baron des médias Rupert Murdoch .

Perplexity n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.