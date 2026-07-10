Le New York Times dépose une contre-plainte contre l'agence américaine pour l'égalité de l'emploi suite à son action en justice sur la diversité et l'embauche

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Le New York Times NYT.N a intenté vendredi une action en justice contre la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), affirmant que sa plainte — qui accusait le journal d'avoir écarté un homme blanc d'un poste éditorial de haut niveau afin d'atteindre ce que l'agence considérait comme des objectifs de diversité illégaux — était inconstitutionnelle.

La contre-plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan vise à obtenir le rejet de l'action de l'EEOC, une déclaration selon laquelle les actions de l'agence violent les premier et cinquième amendements de la Constitution américaine, ainsi que d'autres mesures de réparation.