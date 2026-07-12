Football: Messi défie enfin l'Angleterre, en demi-finales de Coupe du monde

Coupe du Monde de la FIFA 2026 - Quart de finale - Argentine contre Suisse

par Gabriel Araujo

Lionel ‌Messi a passé plus de deux décennies à sillonner le football international, affrontant ​toutes les nations déjà sacrées championnes du monde, à l'exception d'une seule : l'Angleterre.

Cette anomalie prendra fin mercredi, à Atlanta, lorsque l'Argentine affrontera la sélection anglaise en demi-finales de ​la Coupe du monde. La Fédération argentine de football (AFA) a présenté ce choc sur son site comme "le match ​que le destin devait à Messi".

Lionel Messi ⁠s'en était approché en novembre 2005, lors d'un match amical disputé à Genève, ‌la dernière confrontation entre les deux équipes. L'Argentine s'était inclinée (3-2), avec un doublé de Michael Owen pour les Three Lions.

Lionel Messi n'avait ​pas joué, après son expulsion ‌lors de ses débuts internationaux contre la Hongrie quelques mois ⁠plus tôt.

"C'est spécial, parce que c'est une grande équipe, une puissance du football, et c'est toujours agréable d'affronter une équipe de ce niveau dans un match comme celui-ci", ⁠a-t-il déclaré samedi ‌aux journalistes, après la victoire après prolongation contre la Suisse en ⁠quarts de finale (3-1).

"Nous devons récupérer après une série de matches très éprouvants et ‌arriver dans les meilleures conditions possibles pour continuer à être compétitifs", a-t-il ⁠ajouté.

L'Argentine a ainsi survécu à un troisième match couperet riche ⁠en rebondissements, après deux ‌qualifications difficilement obtenues contre le Cap-Vert et l'Égypte.

Face à la Suisse, Lionel Messi a ​délivré une passe décisive sur l'ouverture ‌du score d'Alexis Mac Allister, sans toutefois marquer pour la première fois du tournoi.

"L'Angleterre peut prendre l'Argentine de ​vitesse, mais les Argentins ont ce petit génie, Messi. Ils jouent tous pour lui", a estimé Micah Richards, consultant de la BBC.

Le duel contre l'Angleterre ⁠ajoutera un nouveau chapitre à l'une des rivalités les plus fortes du football mondial, marquée par des décennies de drames sportifs et de tensions politiques.

Il offrira aussi à Lionel Messi une place dans une affiche qui a produit certains des souvenirs les plus marquants de l'histoire du football argentin.

(Reportage de Gabriel Araujo ; version française Olivier ​Cherfan, édité par Vincent Daheron)