Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Archer-Daniels-Midland ADM.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du quatrième trimestre mardi, la société ayant bénéficié de marges plus élevées dans son activité de négoce de céréales. La société basée à Chicago a affiché un bénéfice ajusté de 87 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 80 cents, selon les données compilées par LSEG.
