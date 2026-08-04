Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Archer-Daniels-Midland ADM.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, la société ayant bénéficié de marges plus élevées dans son activité de négoce de céréales.

La société basée à Chicago a annoncé un bénéfice ajusté de 1,84 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,44 dollar, selon les données compilées par LSEG.