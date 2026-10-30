Le négociant en carburants Atlas Oil est accusé, dans un dossier déposé devant un tribunal américain, d'avoir mélangé à de l'essence un composé libérant du cyanure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Modern Chemical accuse Atlas d'avoir mélangé 15 % à 20 % de propionitrile à de l'essence dans des livraisons destinées au Mexique

* La plainte allègue que ce carburant mélangé semble avoir contribué au décès d’un cheminot âgé de 34 ans

* Les avocats d'Atlas qualifient les allégations de Modern et ses accusations de racket d'infondées

par Arathy Somasekhar

Une entreprise chimique a accusé le négociant en carburants Atlas Oil Company, basé à Houston, d’avoir mélangé à l’essence un composé toxique libérant du cyanure et a déclaré dans un dossier déposé ce mois-ci devant le tribunal que ce carburant semble avoir contribué au décès d’un employé.

Modern Chemical, également connue sous le nom de Commercial Beverage Concepts, a allégué dans son mémoire déposé devant le Texas Business Court qu’Atlas avait secrètement mélangé du propionitrile, un composé mortel libérant du cyanure et qui n’est pas un additif autorisé pour les carburants, à l’essence.

Ces allégations, formulées dans une contre-requête dans le cadre d’un litige commercial portant sur des livraisons de carburant impayées à destination du Mexique, accusent Atlas d’avoir enfreint la réglementation fédérale en matière de transport et d’avoir violé la loi sur la qualité de l’air (Clean Air Act). Modern Chemical allègue également qu’Atlas s’est livrée à une série d’activités de racket, notamment à des fraudes bancaires et au blanchiment d’argent.

Le dossier judiciaire établit également un lien entre ce carburant mélangé et le décès d’un ouvrier à Aransas Pass, au Texas, dont la famille poursuit Atlas et deux autres sociétés dans le cadre de procédures distinctes.

Ces allégations soulèvent des questions concernant la sécurité des carburants, le respect des réglementations fédérales en matière de transport et d’environnement, ainsi que la question de savoir si le carburant litigieux a contribué au décès d’un cheminot du Texas. Atlas, qui a déclaré que ces allégations étaient sans fondement, prévoit de demander le rejet de l’affaire, tandis que la famille de l’employé poursuit une action distincte pour négligence.

DÉTAILS DES ALLÉGATIONS DE MODERN

Modern allègue qu’Atlas mélangeait 15 % à 20 % de propionitrile à 80 % à 85 % d’essence, alors qu’elle savait dès le 2 mai 2025 que ce composé n’était pas autorisé en tant qu’additif pour carburant et qu’il s’agissait d’une substance toxique pouvant, si elle était inhalée, ingérée ou absorbée par la peau, entraîner la mort d’une personne même à de faibles concentrations.

Selon des négociants et des professionnels du secteur, les entreprises mélangent souvent des matières premières moins coûteuses au carburant afin d’améliorer leurs marges. Or, le propionitrile ne figure pas sur la liste des additifs pour essence approuvés par l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), comme l’indique la requête de Modern.

« Le comportement frauduleux d’Atlas … a violé plusieurs dispositions pénales et semble avoir effectivement causé la mort d’un père de famille de trente-quatre ans, un cheminot travaillant dans une installation de transbordement, qui a été éclaboussé par une partie du carburant mélangé et est décédé deux jours plus tard », allègue la requête, citant un rapport de l’Administration américaine de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) ainsi qu’une nécrologie de Felix Fonseca Jr.

Les avocats d’Atlas, du cabinet Baker McKenzie, ont déclaré dans un communiqué adressé à Reuters que les allégations de Modern, y compris celles relatives au racket, étaient sans fondement.

« Atlas a l’intention de répondre de manière exhaustive en temps voulu par une requête en irrecevabilité et de demander le remboursement de ses frais », ont déclaré les avocats. « Étant donné qu’il s’agit d’un litige en cours, Atlas ne fera pas d’autres commentaires sur les allégations spécifiques pour le moment. »

LES ENTREPRISES S’OPPOSENT SUR LES PRATIQUES D’ANALYSE DU CARBURANT

Dans sa requête, Modern a allégué qu’Atlas avait transporté du carburant frelaté en apposant de fausses étiquettes sur les wagons, en violation de plusieurs lois et règlements fédéraux.

Modern a également allégué que, lorsque Atlas a appris que certains tests de carburant permettaient de détecter la substance mélangée, la société a ordonné à son fournisseur de tester le mélange différemment, dans le but apparent de diluer l’échantillon afin de masquer la présence du composé.

Un tel mélange viole également la loi sur la qualité de l’air (Clean Air Act), car le propionitrile n’est pas un additif autorisé dans l’essence destinée aux véhicules à moteur, selon la requête.

Tous les produits vendus par Atlas à Modern ont été certifiés par un service d’inspection de wagons réputé aux États-Unis avant leur expédition, a déclaré Atlas dans un document déposé, tout en alléguant que Modern avait procédé à des « tests inappropriés et peu fiables » du produit au Mexique.

Modern n’a pas répondu à une demande de commentaires supplémentaires.