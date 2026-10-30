Fitch maintient la note de la France à A+, abaisse sa perspective à négative

La Tour Eiffel au coucher du soleil à Paris

L'agence de notation ‌financière Fitch a maintenu vendredi à A+ la note de ​crédit de la France tout en abaissant sa perspective de stable à négative.

"La perspective négative met en lumière une détérioration depuis notre ​examen d'août 2026 caractérisée par une croissance plus faible, des coûts d'emprunts élevés et ​un déficit plus large. Pris ⁠dans leur ensemble, ces facteurs aggravent la dynamique de la ‌dette, qui partait déjà d’une situation fragile", écrit l'agence dans sa note.

"La fragmentation politique persistante et un ​contexte social difficile compliquent ‌la mise en œuvre d’un assainissement budgétaire durable", ⁠commente également Fitch.

L'économie française a, contre toute attente, reculé légèrement au troisième trimestre après une stagnation sur le trimestre précédent, montre ⁠la première estimation ‌publiée vendredi par l'Insee.

Le produit intérieur brut (PIB) de la ⁠deuxième économie de la zone euro a baissé de ‌0,1% au cours de la période allant de juillet ⁠à fin septembre, alors que les économistes interrogés ⁠par Reuters attendaient ‌en moyenne une progression à +0,1%.

Roland Lescure, ministre de l'Economie, a dit ​prendre note de la décision ‌de Fitch.

"Cette appréciation confirme l’absolue nécessité d’adopter d’ici la fin de l’année un budget ​responsable, qui vise à rétablir les comptes publics en réduisant notre déficit à 5%. Le

Gouvernement est déterminé à poursuivre ⁠sur une trajectoire de consolidation budgétaire", indique-t-il dans un communiqué de presse publié par Bercy.

La semaine dernière, Moody's a maintenu la note de crédit de la France à "Aa3", assortie d'une perspective négative, alors que la plupart des analystes s'attendaient à une dégradation ​à "A1".

(Rédigé par Zhifan Liu)