Fitch maintient la note de la France à A+, abaisse sa perspective à négative

La Tour Eiffel au coucher du soleil à Paris
L'agence de notation financière Fitch a maintenu vendredi à A+ la note de crédit de la France tout en abaissant sa perspective de stable à négative.
"La perspective négative met en lumière une détérioration depuis notre examen d'août 2026 caractérisée par une croissance plus faible, des coûts d'emprunts élevés et un déficit plus large. Pris dans leur ensemble, ces facteurs aggravent la dynamique de la dette, qui partait déjà d’une situation fragile", écrit l'agence dans sa note.
"La fragmentation politique persistante et un contexte social difficile compliquent la mise en œuvre d’un assainissement budgétaire durable", commente également Fitch.
L'économie française a, contre toute attente, reculé légèrement au troisième trimestre après une stagnation sur le trimestre précédent, montre la première estimation publiée vendredi par l'Insee.
Le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième économie de la zone euro a baissé de 0,1% au cours de la période allant de juillet à fin septembre, alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une progression à +0,1%.
Roland Lescure, ministre de l'Economie, a dit prendre note de la décision de Fitch.
"Cette appréciation confirme l’absolue nécessité d’adopter d’ici la fin de l’année un budget responsable, qui vise à rétablir les comptes publics en réduisant notre déficit à 5%. Le
Gouvernement est déterminé à poursuivre sur une trajectoire de consolidation budgétaire", indique-t-il dans un communiqué de presse publié par Bercy.
La semaine dernière, Moody's a maintenu la note de crédit de la France à "Aa3", assortie d'une perspective négative, alors que la plupart des analystes s'attendaient à une dégradation à "A1".
(Rédigé par Zhifan Liu)
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