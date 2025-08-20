Le négociant danois InCommodities nomme Rich Brockmeyer, de Gunvor, à la tête de l'expansion aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nora Buli

Le négociant danois en énergie InCommodities, soutenu par Goldman Sachs GS.N , a nommé Rich Brockmeyer, ancien cadre de Gunvor, au poste de directeur général pour l'Amérique du Nord, alors qu'il prévoit d'accélérer son entrée sur le marché américain de l'électricité et du gaz, a déclaré le groupe mercredi.

Rich Brockmeyer a récemment supervisé les opérations de gaz naturel et d'électricité en Amérique du Nord chez le négociant en énergie Gunvor, où il a également siégé au comité exécutif, et il rejoindra InCommodities à partir du 2 septembre, a indiqué la société.

Il travaillera à partir de Stamford, dans le Connecticut, où InCommodities installera un nouveau bureau et supervisera l'expansion du bureau de négoce de gaz et d'électricité d'InCommodities aux États-Unis.

"Il ne s'agit pas d'une simple expansion, mais d'un développement agressif qui nous permettra de nous adapter et de saisir les opportunités d'un marché nord-américain en pleine mutation", a déclaré Rich Brockmeyer dans un communiqué.

La société a négocié de l'électricité en Amérique du Nord depuis 2020 et dispose déjà d'un bureau à Austin, au Texas, et s'est lancée dans le négoce de gaz en 2024.

Ses activités en Amérique du Nord comptent actuellement environ 30 personnes, un nombre qui devrait au moins doubler dans les années à venir, selon InCommodities, qui s'attend à une croissance rapide du marché américain de l'énergie.

Alors que le développement des énergies renouvelables créera plus de volatilité sur le marché, la demande accrue des centres de données et des applications d'intelligence artificielle, ainsi que l'expansion du stockage, remodèlent également la demande et la flexibilité, a déclaré Brockmeyer.

Cela crée un besoin évident d'approches plus rapides et axées sur la technologie pour le commerce, ce qui donne un avantage à InCommodities, qui adopte déjà un processus de prise de décision axé sur les données et utilise le commerce algorithmique, a-t-il ajouté.

La société, dans laquelle Goldman Sachs et d'autres investisseurs détiennent une participation de 15 %, est l'une des entreprises de négoce d'énergie à la croissance la plus rapide, avec une expansion précédemment axée sur les nouvelles offres d'énergie renouvelable et les marchés de l'énergie de la région Asie-Pacifique.