Le NCOC, opérateur du gisement de Kashagan, fait appel de la décision d'un tribunal kazakh concernant une amende

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société North Caspian Operating Company (NCOC), qui exploite le gisement pétrolier de Kashagan, a fait appel d'une décision d'un tribunal kazakh confirmant une amende de 2.360 milliards de tenge (5,22 milliards de dollars), a rapporté jeudi l'agence de presse russe Interfax, citant le service de presse du tribunal.

(1 dollar = 452,4300 tenge)