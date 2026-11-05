Le NCOC, opérateur du gisement de Kashagan, fait appel de la décision d'un tribunal kazakh concernant une amende

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société North Caspian Operating Company (NCOC), qui exploite le gisement pétrolier de Kashagan, a fait appel d'une décision d'un tribunal kazakh confirmant une amende de 2.360 milliards de tenge (5,22 milliards de dollars), a rapporté jeudi l'agence de presse russe Interfax, citant le service de presse du tribunal.
(1 dollar = 452,4300 tenge)
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