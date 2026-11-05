Eurazeo: Hausse des actifs sous gestion aux neufs mois, la collecte attendue au-dessus de €4,5 miliards en 2026

Le logo de la société d'investissement Eurazeo à Paris

Eurazeo a ‌fait état jeudi d'une hausse de ​8% de ses actifs sous gestion (AUM) à fin septembre 2026, à 40,4 milliards d'euros, ​et souligne que la collecte pour l'ensemble de ​l'année est attendue au-dessus ⁠de 4,5 milliards d'euros.

• Le groupe ‌d'investissement français affiche une collecte de 2,8 milliards d'euros à fin ​septembre, contre ‌3,2 milliards d'euros sur la ⁠même période un an plus tôt.

• Les commissions de gestion ressortent à 322 ⁠millions d'euros ‌sur la période, en hausse de ⁠6%.

• Sur les neufs premiers ‌mois, l’endettement consolidé financier net du ⁠groupe s’élève à 1,69 milliards ⁠d'euros.

• Le groupe ‌a annoncé la semaine dernière que ​Christophe Bavière, co-dirigeant, ‌a été nommé pour prendre la présidence unique du directoire.

• ​Eurazeo négocie par ailleurs avec Partners Group pour céder le ⁠contrôle d'Aroma-Zone, dans le cadre d'une opération qui générerait environ 576 millions d'euros de produit brut au bénéfice du bilan du groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)