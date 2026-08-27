Le Nasdaq vu en nette hausse après Nvidia, les banques françaises pèsent sur le CAC 40

Des traders travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE)

par Diana Mandia

Wall Street est attendue en ordre dispersé, même si les résultats de Nvidia devraient soutenir le Nasdaq, ‌tandis que les Bourses européennes reculent jeudi à mi-séance, avec les banques françaises particulièrement touchées par les craintes budgétaires dans la deuxième économie de la zone euro.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de ​0,07% pour le Dow Jones, mais en hausse de 0,5% pour le Standard & Poor's-500 et de 1,12% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 1,13% à 8.366,57 points vers 11h15 GMT, sous-performant ses homologues européens.

À Francfort, le Dax avance de 0,26% et à Londres, le FTSE perd 0,51%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,20%, le FTSEurofirst 300 abandonne 0,34% et le Stoxx 600 perd 0,33%.

Les finances publiques françaises sont à nouveau au ​centre de l'attention en cette rentrée, à l'approche de la procédure budgétaire qui se tiendra cet automne en France.

Avec une élection présidentielle à l'horizon en 2027, les investisseurs craignent que la maîtrise du déficit et de la dette publique ne s'avère particulièrement difficile, et cette inquiétude pèse surtout sur les ​grands groupes bancaires de la Bourse de Paris.

BNP Paribas, Société générale et Crédit agricole perdent entre 3,5% et ⁠4%, figurant parmi les valeurs les moins performantes de l'indice de référence parisien.

Sur le Stoxx, le compartiment des banques perd 1,02%.

La nette baisse de l'action Pernod Ricard (-7,84%) après la publication de ses résultats ‌pèse également sur le CAC 40, le groupe de spiritueux citant un "environnement contrasté et incertain" avec un recul anticipé en Chine et aux États-Unis dès le début de l'exercice.

L'élan du secteur technologique (+1,7%) après la publication des résultats du géant des puces Nvidia passe donc au second plan, même s'ils devraient être bien accueillis par les investisseurs à la ​Bourse de New York et les gains des groupes européens de semi-conducteurs jeudi.

Le géant ‌technologique, première capitalisation boursière au monde, table sur des perspectives supérieures aux attentes, ce qui vient rassurer les investisseurs quant aux investissements massifs du secteur ⁠dans l'intelligence artificielle (IA).

"L'Europe est peu exposée aux valeurs technologiques (...) les indices européens risquent d'afficher une performance inférieure à celle de leurs homologues américains, fortement orientés vers la technologie", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

Sur le plan diplomatique, l'attentisme continue de prévaloir : l'Iran et Oman affirment s'efforcer de conclure un accord sur la gestion du détroit d'Ormuz, tandis que le Premier ministre du Qatar doit se rendre ce jeudi à Téhéran pour tenter de relancer les ⁠négociations visant à mettre fin au conflit entre ‌les États-Unis et l'Iran.

Le nombre de navires de transport ayant emprunté le détroit d'Ormuz a légèrement augmenté mercredi, tout en restant à un niveau très bas.

En Allemagne, la confiance ⁠des consommateurs devrait s'améliorer à l'approche du mois de septembre, les perspectives économiques et salariales plus favorables contribuant à contrebalancer la prudence persistante des ménages en matière de dépenses, montre une enquête publiée jeudi, ce qui contribue ‌aux gains de l'indice DAX de la Bourse de Francfort.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L'action Nvidia progresse d'environ 6% en avant-Bourse après que le fabricant de semi-conducteurs a annoncé mercredi soir ⁠des prévisions supérieures aux attentes pour le troisième trimestre, tout en misant sur une croissance de 70% de son chiffre d'affaires en 2027.

VALEURS EN EUROPE

À ⁠Paris, au-delà des banques et de Pernod Ricard, Eiffage ‌perd 6% et figure parmi les plus mauvaises performances de l'indice européen STOXX 600, l'entreprise de construction française ayant fait mercredi soir état d'un premier semestre qui a déçu les investisseurs.

STMicroelectronics et Soitec, progressent respectivement de ​4,5% et 5,6% après les résultats de Nvidia.

Ailleurs en Europe, les acteurs néerlandais du secteur des semi-conducteurs, tels qu'ASML, ASM International ‌et BESI gagnent entre 1,35% à 2,3% à Amsterdam, tandis qu'Infineon avance de 4,3% à Francfort.

TAUX

Les rendements obligataires de la zone euro progressent jeudi sur fond de craintes inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient.

Le rendement du Bund allemand à dix ans ​gagne 2,7 points de base à 3,2531%, tandis que celui du titre à deux ans avance de 2,3 points de base à 2,8448%.

Le marché s'attend à un relèvement des taux par la Banque centrale européenne (BCE) le mois prochain, le deuxième depuis le début du conflit au Moyen-Orient fin février.

En France, où les craintes sur les finances publiques sont particulièrement présentes, le rendement de l'OAT à dix ans prend 2,7 points de base à 4,1049%.

Le ⁠marché obligataire est plus calme jeudi aux États-Unis, même si les coûts de financement à long terme restent élevés, ce qui devrait d'ailleurs retenir une grande partie de l'attention des investisseurs lors du discours du président de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh, à la conférence de Jackson Hole vendredi.

Le rendement des Treasuries à dix ans ressort à 4,6703%, en légère hausse. Le deux ans s'établit à 4,2320%.

CHANGES

Le dollar gagne 0,08% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,09% à 1,1639 dollar.

PÉTROLE

Les cours du pétrole repartent à la hausse jeudi après les baisses enregistrées en début de semaine, les investisseurs s'inquiétant de la situation de la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent prend 0,75% à 88,50 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,19% à 82,39 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 208.000 206.000

chômage 22 août

(Certaines données ​peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)