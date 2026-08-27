Le Nasdaq tire Wall Street vers le haut alors que Nvidia apaise les craintes concernant la croissance du secteur de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow 0,08%, S&P 0,35%, Nasdaq 0,83%

* Les résultats trimestriels exceptionnels de Nvidia apaisent les craintes concernant la demande en matière d'IA

* Les marchés attendent le discours de Warsh à Jackson Hole

(Dernières informations après l’ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a surperformé ses homologues jeudi après que les résultats exceptionnels de Nvidia ont réaffirmé la vigueur du boom de l'IA et alimenté la hausse des valeurs technologiques.

L'action Nvidia NVDA.O a bondi de 7,3% après que les prévisions solides du géant des puces ont mis en évidence une demande inébranlable en matière de calcul pour l'IA, même si l'entreprise a averti que les pénuries de composants de mémoire pourraient freiner le rythme de croissance du secteur.

Ce rapport a répondu aux attentes élevées des investisseurs et a renforcé l’idée selon laquelle la reprise du secteur technologique a encore de beaux jours devant elle, les entreprises au cœur du développement de l’IA continuant d’afficher une croissance impressionnante.

« Le marché a récompensé les perspectives de demande. Nvidia a pris l’habitude de dépasser ses prévisions trimestrielles », a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management.

Mais « une entreprise peut dépasser ses prévisions trimestrielles, relever ses perspectives et pourtant laisser les investisseurs se poser des questions encore plus difficiles que celles auxquelles elle vient de répondre », a-t-il ajouté.

Salesforce CRM.N a bondi de 14,4% après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels , et lancé un nouveau plug-in intégré aux modèles d’IA Claude d’Anthropic.

CrowdStrike CRWD.O a grimpé de 14,5% après que le fournisseur de logiciels de cybersécurité a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

Ces deux annonces ont apaisé les craintes selon lesquelles les outils d’IA avancés pourraient bouleverser le secteur traditionnel des logiciels, ce qui a stimulé l’appétit des investisseurs pour les valeurs logicielles malmenées et réduit l’écart avec les semi-conducteurs, considérés comme les principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA.

Les fabricants de puces américains Micron Technology MU.O et Marvell Technology MRVL.O ont chacun progressé d’environ 1%.

D'autres entreprises de logiciels ont également progressé. ServiceNow NOW.O a gagné 5% et Palo Alto Networks PANW.O a progressé de 8,5%.

À 9h42 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI progressait de 35,72 points, soit 0,08%, à 53.499,60. Le S&P 500 .SPX a gagné 26,74 points, soit 0,35%, à 7.702,44, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 217,12 points, soit 0,83%, à 26.342,87.

Moderna MRNA.O a reculé de 4,6% après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles d'une valeur de 2 milliards de dollars, tandis que HP HPQ.N a chuté de 9% après avoir vu ses livraisons d'ordinateurs personnels et ses marges baisser au troisième trimestre.

Le discounter Dollar General DG.N a reculé de 3,3% après avoir maintenu ses prévisions de chiffre d’affaires annuel .

L'ATTENTION SE RECENTRE SUR LA MACROÉCONOMIE

Les résultats de Nvidia étant désormais connus, l’attention des investisseurs se tourne vers le premier discours du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, vendredi à Jackson Hole, dans l’espoir d’y trouver des indices sur la position de la banque centrale face aux dernières données sur l’inflation et aux efforts du Trésor américain pour maîtriser les rendements.

« Les investisseurs souhaitent que Warsh définisse les seuils et les indicateurs clés qui l’amèneraient, lui et le comité, à renoncer à un maintien des taux », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

« Les investisseurs souhaitent notamment obtenir davantage de précisions pour savoir s’il continue de s’en tenir strictement à l’objectif d’inflation de 2%. »

Les données sur les dépenses de consommation personnelles publiées mercredi se sont révélées légèrement supérieures aux prévisions , ce qui complique les perspectives de politique monétaire après un rapport d’inflation à la consommation favorable publié plus tôt ce mois-ci.

Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, a déclaré dans une interview accordée à CNBC que les taux d’intérêt actuels n’étaient pas restrictifs et qu’il était favorable à des hausses afin de rapprocher l’inflation de l’objectif de la Fed.

Par ailleurs, le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage aux États-Unis est tombé à 203.000 au cours de la semaine close le 22 août, un chiffre inférieur aux 208.000 attendus par les économistes interrogés par Reuters, selon les données publiées jeudi.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,31 fois plus nombreux que les titres en hausse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en hausse ont été 1,32 fois plus nombreux que les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus-bas. Le Nasdaq Composite a enregistré 23 nouveaux plus-hauts et 31 nouveaux plus-bas.