Le Nasdaq termine en baisse, les fabricants de puces reculent et les résultats des banques sont publiés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec la clôture préliminaire des marchés, ajout d'un commentaire d'analyste)

* Citigroup et Johnson & Johnson reculent malgré une hausse de leurs bénéfices

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent alors que les craintes liées à la concurrence chinoise s'intensifient

* Les analystes tablent sur une hausse de plus de 30 % des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre

par Noel Randewich

Le Nasdaq a terminé en baisse mardi, les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant aggravé leurs récentes pertes et les investisseurs ayant décortiqué les résultats trimestriels mitigés de Citigroup et d’autres grandes banques américaines.

L'indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a reculé pour la cinquième séance consécutive, après que Hock Tan, directeur général de Broadcom AVGO.O , a comparé lundi une partie des flux d'investissement dans le secteur à “un jeu de casino”. De plus, des informations faisant état des avancées technologiques de la société chinoise de puces mémoire CXMT ont renforcé les inquiétudes concernant une concurrence croissante.

Micron Technology MU.O et Applied Materials AMAT.O ont toutes deux enregistré une forte baisse. Broadcom a progressé.

Citigroup C.N a reculé et Goldman Sachs

GS.N a progressé après que les deux banques ont dépassé les estimations de bénéfices.

Wells Fargo WFC.N a chuté après que son produit net d'intérêts s'est révélé inférieur aux estimations, tandis que JPMorgan Chase JPM.N a oscillé entre gains et pertes à la suite d'un rare résultat inférieur aux prévisions .

Apple AAPL.O a atteint un plus haut historique en cours de séance.

Selon les données de LSEG, les analystes tablent en moyenne sur une hausse de plus de 30 % des bénéfices du S&P 500 au troisième trimestre, alimentée en grande partie par les entreprises technologiques liées à l’IA.

Les anticipations d’une saison des résultats solide ont compensé les inquiétudes liées au conflit entre les États-Unis et l’Iran, à la flambée des rendements obligataires et à l’inflation liée aux prix élevés du pétrole.

“De nombreux investisseurs éprouvent un sentiment de soulagement à l’idée que les marchés pourraient commencer à se concentrer davantage sur les résultats et moins sur le marché obligataire, moins sur des cours du pétrole élevés pendant plus longtemps et moins sur des taux d’intérêt élevés”, a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, dans l’Oklahoma.

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 1,41 point, soit 0,02 %, pour clôturer à 7.805,83 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 42,37 points, soit 0,15 %, à 27.203,53. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 173,10 points, soit 0,33 %, pour s'établir à 51.677,45.

Le S&P 500 a progressé d’environ 14 % en 2026, porté par les valeurs technologiques liées à l’IA. Cependant, l’action médiane de l’indice a augmenté de moins de 5 % et plus de 200 composantes du S&P 500 sont en baisse depuis le début de l’année.

Reflétant les anticipations de résultats solides de la part des poids lourds de l’IA, le S&P 500 se négocie à moins de 19 fois les bénéfices attendus, son plus bas niveau depuis 2023.

L’indice PHLX des semi-conducteurs a perdu plus de 8 % au cours des cinq dernières séances, mais affiche toujours une hausse de plus de 70 % depuis le début de l’année.

L’indice S&P 500 du secteur de la santé .SPXHC a reculé mardi, Johnson & Johnson JNJ.N étant en baisse malgré des bénéfices supérieurs aux estimations.

Bumble BMBL.O a bondi après que l’opérateur de l’application de rencontres a accepté de se retirer de la cote dans le cadre d’une opération de 1,3 milliard de dollars.

Domino's Pizza DPZ.O a reculé après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.