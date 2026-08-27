Le Nasdaq s'apprête à mener la danse à Wall Street après que Nvidia a apaisé les craintes liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,12 %, le S&P progresse de 0,37 % et le Nasdaq de 0,95 %

* Les résultats trimestriels exceptionnels de Nvidia apaisent les craintes concernant la demande en matière d’IA

* Les marchés attendent le discours de Warsh à Jackson Hole

(Le point avant l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Niket Nishant

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en hausse jeudi après que les prévisions exceptionnelles de Nvidia ont redonné confiance aux investisseurs dans le secteur de l'IA et stimulé les valeurs technologiques.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont bondi de 6,3 % en pré-ouverture, après que les solides prévisions du géant des puces électroniques ont mis en évidence une demande inébranlable en matière de calcul pour l’IA, même si l’entreprise a averti que les pénuries de composants de mémoire pourraient freiner le rythme de croissance du secteur.

Ce rapport a répondu aux attentes élevées des investisseurs et a alimenté la reprise du secteur technologique, soulignant que les entreprises au cœur du développement de l’IA continuent d’afficher une croissance impressionnante.

« Le marché a récompensé les perspectives de demande. Nvidia a pris l’habitude de dépasser ses prévisions trimestrielles », a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management.

Il a toutefois tempéré cet enthousiasme en précisant qu’« une entreprise peut dépasser ses prévisions trimestrielles, revoir ses perspectives à la hausse, tout en laissant les investisseurs se poser des questions encore plus difficiles que celles auxquelles elle vient de répondre ».

Les fabricants américains de puces Micron Technology MU.O et Marvell Technology MRVL.O ont progressé d’environ 4 % chacun. Les sociétés de stockage de données Sandisk SNDK.O et Western Digital WDC.O ont chacune gagné un peu plus de 4 %.

Salesforce CRM.N a bondi de 10,5 % après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices et lancé un nouveau plug-in intégré aux modèles d’IA « Claude » d’Anthropic.

CrowdStrike CRWD.O a grimpé de 9,4 % après que le fournisseur de logiciels de cybersécurité a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

Ces deux annonces ont apaisé les craintes selon lesquelles les outils d’IA avancés pourraient bouleverser le secteur traditionnel des logiciels, ce qui a stimulé l’appétit des investisseurs pour les valeurs logicielles malmenées et réduit l’écart avec les semi-conducteurs, considérés comme les principaux bénéficiaires de l’essor de l’IA.

D'autres entreprises du secteur des logiciels ont également progressé. ServiceNow NOW.O a gagné 2,5 % et Palo Alto Networks PANW.O a progressé de 5 %.

À 8 h 35 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 63 points, soit 0,12 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 28,75 points, soit 0,37 %, et ceux sur le Nasdaq-100 NQcv1 gagnaient 278,75 points, soit 0,95 %.

Moderna MRNA.O a reculé de 3,3 % après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles d'une valeur de 2 milliards de dollars, tandis que HP HPQ.N a chuté de 12 % après avoir enregistré une baisse de ses livraisons d'ordinateurs personnels et de ses marges au troisième trimestre.

Le discounter Dollar General DG.N a bondi de 6 % après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires comparable .

L'ATTENTION SE RECENTRE SUR LA MACROÉCONOMIE

Les résultats de Nvidia étant désormais connus, l’attention des investisseurs se tourne vers le premier discours du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, vendredi à Jackson Hole, dans l’espoir d’y trouver des indices sur la position de la banque centrale face aux dernières données sur l’inflation et aux efforts du Trésor américain pour maîtriser les rendements.

« Les investisseurs souhaitent que Kevin Warsh définisse les seuils et les données clés qui l’amèneraient, lui et le comité, à renoncer au maintien des taux », a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial.

« Les investisseurs souhaitent notamment obtenir davantage de précisions pour savoir s’il continue de s’en tenir strictement à l’objectif d’inflation de 2 %. »

Les données sur les dépenses de consommation personnelle publiées mercredi se sont révélées légèrement supérieures aux prévisions , ce qui complique les perspectives de politique monétaire après un rapport d’inflation à la consommation favorable publié plus tôt ce mois-ci.

Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, a déclaré lors d’une interview accordée à CNBC que les taux d’intérêt actuels n’étaient pas restrictifs link et qu’il était favorable à des hausses afin de rapprocher l’inflation de l’objectif de la Fed.

Par ailleurs, le nombre de nouveaux Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage est tombé à 203 000 au cours de la semaine close le 22 août, un chiffre inférieur aux 208 000 attendus par les économistes interrogés par Reuters, selon les données publiées jeudi.