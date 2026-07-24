Le Nasdaq recule en raison des inquiétudes liées aux dépenses en matière d'IA à l'approche de la publication des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture définitifs et les données sur les volumes)

* Évolution mitigée des indices: le Dow Jones en hausse de 0,46 %, le S&P 500 en hausse de 0,05 %, le Nasdaq en baisse de 0,64 %

* Le pétrole recule de 3 % après cinq jours de hausse

* Intel s'effondre malgré des prévisions trimestrielles optimistes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices

* Le titre Digital Realty s'envole grâce à des perspectives optimistes

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a reculé vendredi, les investisseurs ayant vendu des actions du secteur des semi-conducteurs en raison des inquiétudes liées aux dépenses massives consacrées à l'intelligence artificielle, à l'approche de la prochaine vague de résultats des méga-capitalisations, tandis que la baisse des cours du pétrole a apporté un certain soutien à Wall Street, même si les hostilités se poursuivaient au Moyen-Orient. Le S&P 500 a à peine progressé et son principal frein est venu de l'indice technologique S&P 500 .SPLRCT , qui a sous-performé le marché dans son ensemble pour terminer en baisse de 0,88 %, les valeurs des fabricants de puces ayant chuté.

Alors que les investisseurs attendaient avec impatience les résultats de la semaine prochaine des méga-capitalisations Microsoft MSFT.O , Amazon.com AMZN.O , Meta META.O et Apple Inc AAPL.O , leur enthousiasme s’est émoussé depuis l’annonce faite mercredi soir par Alphabet GOOGL.O d’une augmentation massive de ses plans d’investissement, alors même que la société brûle ses liquidités.

Après s’être rués sur les valeurs technologiques ces dernières années, attirés par les perspectives de croissance liées à l’IA, les investisseurs s’inquiètent désormais de la nécessité de dépenses d’investissement sans cesse croissantes dans ce domaine, selon Peter Andersen, directeur général d’Andersen Capital Management.

« Les gens se demandent comment donner un sens à toutes ces dépenses, et combien de temps encore ils devront faire preuve de patience avant de voir ces investissements se traduire par des bénéfices concrets », a déclaré Peter Andersen.

« La peur de passer à côté d’une opportunité ressemble de plus en plus à la crainte d’une surconstruction massive. » Jeudi en fin de journée, Intel INTC.O a annoncé des prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street et a dévoilé son intention d’augmenter ses dépenses au cours des deux prochaines années. Malgré cela, l’action du fabricant de puces a chuté vendredi, clôturant en baisse de 7,9 %, suivant la tendance de l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a reculé de 4,5 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 235,60 points, soit 0,46 %, à 51 947,25, le S&P 500 .SPX a gagné 3,68 points, soit 0,05 %, à 7 411,98 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 161,87 points, soit 0,64 %, à 24 975,82.

Sur la semaine, le Dow Jones a reculé de 0,4 %, enregistrant ainsi sa troisième semaine consécutive de baisse. Le S&P 500 et le Nasdaq ont quant à eux affiché leur deuxième semaine consécutive dans le rouge, le S&P 500 reculant de 0,6 % et le Nasdaq perdant 2 %.

Parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500, celui de l’immobilier .SPLRCR a affiché la meilleure performance, avec une hausse de 2,4 %. Le titre le plus performant du secteur a été Digital Realty Trust DLR.N , qui a bondi de 11 % après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles concernant ses flux de trésorerie d’exploitation. Le deuxième secteur le plus performant a été celui des matériaux

.SPLRCM , qui a progressé de 1,44 % alors que les investisseurs se sont tournés vers les entreprises du papier et de l’emballage. International Paper IP.N a mené le peloton avec une hausse de 11,2 %, ce qui en a fait le titre du S&P 500 affichant la plus forte progression en pourcentage de la journée. Il a été suivi de près par les actions cotées aux États-Unis de la société papetière Smurfit Westrock SW.N , qui ont gagné 11,1 %.

La baisse de 3 % des contrats à terme sur le pétrole brut a également apporté un certain soulagement ce jour-là, tandis que les traders prenaient leurs bénéfices après une forte remontée au cours des cinq dernières séances et alors que des sources indiquaient que la Chine faisait pression pour relancer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran, qui étaient au point mort. Néanmoins, des missiles américains ont frappé des cibles à travers l’Iran après que le président Donald Trump eut promis une « riposte militaire majeure » contre Téhéran et ses alliés houthis au Yémen. Les cours du pétrole avaient progressé au cours des cinq séances précédentes.

« Quels que soient les gros titres concernant le conflit en ce moment, cela influence le pétrole, et le pétrole influence à son tour les marchés financiers », a déclaré Peter Andersen, ajoutant que les fluctuations des cours du pétrole peuvent avoir un impact sur les dépenses des consommateurs et des entreprises. Par ailleurs, l’administration Trump a imposé de nouveaux droits de douane de 10 % et 12,5 % sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, invoquant une application laxiste des interdictions relatives au travail forcé. Cette mesure intervient alors qu’un droit de douane mondial temporaire de 10 % arrivait à expiration. Les données publiées vendredi ont montré que l’activité dans le secteur américain des services s’était accélérée en juillet , soutenue en partie par les dépenses liées à la Coupe du monde de la FIFA et à la fête nationale, tandis que le rythme de croissance du secteur manufacturier a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis mars. Parmi les autres valeurs en hausse, l'action SLB SLB.N a grimpé de 11 % après que la société de services pétroliers a dépassé les attentes en matière de bénéfice au deuxième trimestre . À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,32 fois plus nombreux que ceux en baisse, avec 161 nouveaux plus hauts et 198 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 2 174 titres ont progressé et 2 718 ont reculé, les titres en baisse étant 1,25 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 78 nouveaux plus hauts et 205 nouveaux plus bas.

Sur les places boursières américaines, 15,03 milliards d'actions ont changé de mains, contre une moyenne mobile de 18,22 milliards pour les 20 dernières séances.