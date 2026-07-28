Le Nasdaq recule alors que les inquiétudes liées à l'IA s'intensifient à l'approche de la publication de résultats décisifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,68 %, le S&P 500 en baisse de 0,27 %, le Nasdaq en baisse de 1,16 %

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs mènent la baisse en début de séance

* Amazon, Meta, Apple et Microsoft publieront leurs résultats plus tard dans la semaine

* Coca-Cola et Boeing progressent après la publication de leurs résultats trimestriels

(Mise à jour avec les cours d'ouverture) par Johann M Cherian et Ragini Mathur

Le Nasdaq a reculé mardi , reflétant la prudence qui règne sur les marchés mondiaux à l'égard des valeurs du secteur des puces pour l'IA, en raison des inquiétudes liées aux dépenses importantes des entreprises et à la concurrence chinoise croissante, à l'approche de la publication des résultats de certaines des plus grandes sociétés de Wall Street.

Les grands noms du secteur des puces, tels que Micron

MU.O , ont reculé de 6,4 %, Nvidia NVDA.O a perdu 1,2 % et Intel INTC.O a cédé 5 %, tandis que les actions cotées aux États-Unis de la société taïwanaise TSMC TSM.N et de la société sud-coréenne SK Hynix SKHY.O ont chuté respectivementde 2,7 %et 6 %.

Les marchés mondiaux sont devenus de plus en plus volatils ce mois-ci, les investisseurs s'interrogeant sur la nécessité d'une augmentation des dépenses des entreprises dans les infrastructures d'IA, telles que les semi-conducteurs, qui avaient soutenu la forte hausse des valeurs du secteur des puces électroniques au trimestre précédent.

Le fonds négocié en bourse (ETF) Memory Exchange de Roundhill DRAM.N a chuté de 10 %mardi,atteignant son plus bas niveau depuis plus de deux mois, et s’échange depuis deux semaines sous sa moyenne mobile sur 50 jours, ce qui reflète une dynamique à court terme faible, tandis que l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a reculé de 4 % et a perdu plus de 20 % par rapport à son plus haut historique atteint en juin.

Les signes indiquant que les plus grandes entreprises de Wall Street, telles qu’Alphabet GOOGL.O et Tesla TSLA.O , sont à court de liquidités pour financer leurs ambitions ont également rendu les marchés nerveux, tandis que la Chine présente des modèles d’IA moins coûteux et renforce sa présence dans le secteur très concurrentiel des semi-conducteurs.

“Le marché est extrêmement préoccupé par le niveau des dépenses engagées par les hyperscalers. Ces sommes colossales semblent irresponsables à ce stade,” a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

Lorsque les hyperscalers spécialisés dans l’IA – Amazon.com

AMZN.O , Meta META.O , Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O – publieront leurs résultats plus tard dans la semaine, les investisseurs seront impatients de voir si leurs investissements, d’une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars, génèrent des rendements.

À 9 h 49 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 354,49 points, soit 0,68 %, à 52.564,57, le S&P 500 .SPX reculait de 19,98 points, soit 0,27 %, à 7.393,20 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 290,20 points, soit 1,16 %, à 24.641,89.

Coca-Cola KO.N , composante du Dow Jones, a progressé de 6,3 %, le fabricant de boissons ayant revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels .

La hausse de Coca-Cola a également contribué à faire progresser l’indice des biens de consommation de base du S&P 500

.SPLRCS , qui a progressé de 3,1 %.

Le secteur des technologies de l’information .SPLRCT a été le plus faible, avec une baisse de 1,9 %.

Boeing BA.N a progressé de 3,2 % après que le constructeur aéronautique a généré un flux de trésorerie disponible positif , ses plans de redressement ayant pris de l’ampleur.

La Réserve fédérale américaine doit annoncer mercredi sa décision concernant les taux d’intérêt. Selon les données de LSEG, les traders estiment à 37 % la probabilité d’une hausse des taux cette semaine et s’attendent à ce que les coûts d’emprunt augmentent d’au moins 25 points de base d’ici la fin de l’année.

Une hausse des taux pourrait exercer une pression supplémentaire sur les entreprises spécialisées dans l’IA, qui dépendent de plus en plus du financement par emprunt.

Les cours du pétrole ont apporté un certain soulagement, reculant de 2,4 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis une semaine, alors qu’un fragile cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran semblait tenir malgré des informations faisant état d’attaques de drones en Arabie saoudite, en Jordanie et en Irak. Le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis menaient des “discussions constructives” avec l’Iran et qu’un accord visant à mettre fin au conflit était envisageable.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,15 fois plus nombreux que ceux en baisse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en baisse ont été 1,36 fois plus nombreux que ceux en hausse.