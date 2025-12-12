Le Nasdaq présente un nouveau plan prévoyant des pouvoirs accrus pour bloquer les introductions en bourse susceptibles d'être manipulées

Le Nasdaq veut renforcer son action en cas de soupçon de manipulation

La proposition fait suite aux pertes subies par les investisseurs dans les petites cotations volatiles

La bourse s'attaque aux pratiques de "pump-and-dump

(Ajout de citations tirées du dernier dépôt aux paragraphes 5 et 7) par Manya Saini, Niket Nishant et Anirban Sen

Le Nasdaq a déposé vendredi une nouvelle règle qui lui permettrait de bloquer les introductions en bourse, même lorsque les sociétés satisfont à toutes les normes d'admission, s'il détecte des signaux d'alerte susceptibles de rendre les actions d'une société vulnérables à la manipulation.

Cette décision souligne la volonté de renforcer les contrôles, alors que les entreprises de pays opaques cherchent à accéder aux marchés publics des États-Unis, où une réserve de capitaux plus importante permet souvent aux entreprises d'obtenir de meilleures valorisations que celles qu'elles peuvent obtenir ailleurs.

Elle fait suite à une période de surveillance accrue de la volatilité des marchés et donnerait à la bourse une plus grande marge de manœuvre pour agir lorsqu'elle perçoit des signes avant-coureurs. Si elle est adoptée, cette règle pourrait relever la barre de la transparence pour les entreprises étrangères.

Selon les modifications proposées, le Nasdaq disposerait d'un pouvoir discrétionnaire limité pour bloquer une introduction en bourse après avoir examiné des facteurs tels que le siège social de la société, la disponibilité de recours juridiques pour les actionnaires américains dans cette juridiction et l'influence des parties contrôlantes.

"Le Nasdaq a besoin d'une autorité supplémentaire pour exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser une cotation en fonction de la possibilité qu'un ou plusieurs tiers se livrent à une mauvaise conduite ayant un impact sur les titres d'une société", a déclaré l'opérateur boursier dans le document déposé vendredi.

La bourse examinera également les sociétés de plus près si elle estime que leur conseil d'administration manque d'expérience ou que les conseillers ont des antécédents douteux.

"Les règles du Nasdaq ne lui permettent pas actuellement de refuser l'inscription d'une société sur la base d'un examen des tendances de transactions d'autres sociétés présentant des caractéristiques similaires ou sur la base de considérations liées aux conseillers de la société, et il a besoin d'une autorité supplémentaire pour exercer son pouvoir discrétionnaire à cet égard", a déclaré le Nasdaq.

POMPAGE ET DÉVERSEMENT

Un système dit de "pump-and-dump" consiste à faire monter artificiellement le prix d'une action, puis à la vendre au plus haut, laissant les autres investisseurs avec de lourdes pertes.

Le Nasdaq a mené une enquête de plusieurs années pour freiner les fortes hausses des actions des petites entreprises chinoises, après une augmentation ces dernières années des actions d'entreprises qui n'ont levé que des sommes modestes lors de leur introduction en bourse.

Les investisseurs ont été fortement ébranlés par certaines de ces introductions, certaines actions chinoises ayant bondi de 2 000 % lors de leur entrée en bourse avant de plonger dans les jours qui ont suivi.

En septembre, le Nasdaq a introduit des normes de cotation plus strictes, notamment un flottant public minimum plus élevé pour certaines nouvelles cotations et une procédure plus rapide pour radier les sociétés peu cotées, dans le cadre d'un effort plus large visant à réprimer les manipulations potentielles du marché.