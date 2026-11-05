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Le Nasdaq plonge de plus 5%, chute des valeurs liées à l'IA
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 17:06

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L'indice Nasdaq Composite .IXIC de la Bourse de New York, à forte composante technologique, plonge de plus de 5% jeudi, amplifiant ses pertes depuis l'ouverture, dans un contexte de chute des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

L'indice perd 5,19% à 16h04 GMT, tandis que le Dow Jones

.DJI abandonne 2,36% et le Standard & Poor's 500 .SPX 3,48% à la même heure.

Le secteur technologique souffre des craintes d'une surveillance accrue de l'expansion des centres de données, un thème central de la campagne électorale des élections américaines de mi-mandat, qui se sont soldées mardi par une défaite écrasante des républicains du président Donald Trump.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

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