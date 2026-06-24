Le Nasdaq et le S&P reculent, les échanges sont agités en raison de la baisse des valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (dernières informations en milieu d'après-midi)

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,3 %, le S&P 500 en baisse de 0,12 %, le Nasdaq en hausse de 0,37 %

* Les valeurs du secteur de la consommation discrétionnaire mènent la hausse

* Les valeurs technologiques, dont Cerebras Systems, s'effondrent

* Micron publiera ses résultats après la clôture

par Abigail Summerville, Twesha Dikshit et Joel Jose

Le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé mercredi après-midi, les inquiétudes concernant les valorisations élevées des valeurs technologiques persistant, effaçant ainsi les gains enregistrés en matinée grâce au recul des cours du pétrole.

Les cours du pétrole ont atteint leur plus bas niveau depuis le début de la guerre avec l'Iran, alors que davantage de pétroliers devaient quitter le détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran avait fait savoir à Washington qu'aucun péage n'était exigé.

Les valeurs des compagnies aériennes et du secteur du voyage ont progressé , l’indice S&P 500 des compagnies aériennes de transport de passagers .SPLRCALI affichant une hausse de près de 4 %.

Les valeurs du secteur des technologies de l’information

.SPLRCT ont reculé de 0,9 %. La volatilitéaccrue des titres technologiques a renforcé l’attention portée aux résultats du fabricant de puces Micron MU.O , attendus après la clôture. Le titre a bondi de plus de 250 % en 2026, mais affichait en fin de séance une baisse de 3,2 %.

Cerebras Systems CBRS.O a chuté de 17,5 % après que le concepteur de puces a prévu, dans son premier rapport depuis son introduction en bourse, que ses marges bénéficiaires annuelles seraient inférieures à celles du premier trimestre. L’annonce mercredi par OpenAI de sa propre puce d’inférence développée en interne, baptisée Jalapeño, a également pesé sur le titre.

Les inquiétudes concernant les dépenses financées par l’endettement des hyperscalers et une Réserve fédérale potentiellement plus restrictive ont alimenté la baisse du marché cette semaine, faisant perdre plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière au Nasdaq 100. « Le débat sur le Moyen-Orient touche à sa fin… les prix de l’énergie sont en baisse », a déclaré Michael Monaghan, associé et gestionnaire de portefeuille chez Founder ETFs. « Mais on assiste toujours à une montée en puissance des dépenses d’investissement dans l’IA où, pour une raison quelconque, les investisseurs apprécient les bénéficiaires de ces dépenses et sanctionnent ceux qui les engagent. »

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD affichant la plus forte hausse avec 1,5 %.

À 14 h 10 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 161,43 points, soit 0,31 %, à 51 828,02, le S&P 500 .SPX a perdu 8,49 points, soit 0,12 %, à 7 356,97 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 95,18 points, soit 0,37 %, à 25 491,85.

Les valeurs des constructeurs immobiliers ont bondi après que Donald Trump a annulé la signature prévue d’un texte de loi bipartite visant à accélérer la mise à disposition de logements abordables. Hovnanian Enterprises HOV.N a bondi de 10 %, tandis que PulteGroup PHM.N et Toll Brothers TOL.N ont progressé respectivement de 7,5 % et 6,4%. Parmi les autres titres en forte variation, Hertz HTZ.O a chuté de 33 % après que la société de location de voitures a indiqué s'attendre à un résultat opérationnel ajusté pour le deuxième trimestre proche de la fourchette basse de ses prévisions et annoncé un projet d'émission d'actions ordinaires d'une valeur de 100 millions de dollars. Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs renforcent leurs paris sur une deuxième hausse des taux de la Fed d’ici la fin décembre. Auparavant, le marché tablait sur une seule hausse de 25 points de base.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), indice d’inflation de référence de la Fed et suivi de près, pourrait donner jeudi des indications sur l’orientation de la politique monétaire. Les titres en hausse et ceux en baisse s’équilibraient à peu près, avec un rapport de 1 pour 1 tant à la Bourse de New York (NYSE) qu’au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 195 nouveaux plus-hauts et 135 nouveaux plus-bas.